Waarnemend burgemeester staakt vakantie vanwege ongeregeldheden in Utrecht

Waarnemend burgemeester Peter den Oudsten heeft besloten zijn vakantie vroegtijdig te beëindigen vanwege twee onrustige avonden in Utrecht. Dat schrijft locoburgemeester Lot van Hooijdonk in een brief aan de gemeenteraad.

Van Hooijdonk kijkt in de brief ook terug op beide avonden. Vrijdagavond ging het mis in Kanaleneiland.

Eerder zei de gemeente dat zo’n 250 tot 300 jongeren betrokken waren bij het tumult. Nu wordt gezegd dat een kern van zo’n 30 mensen rotzooi aan het schoppen was en dat daar een grote groep toeschouwers omheen stond.

Ook schrijft Van Hooijdonk dat verschillende bewoners in de loop van vrijdag de jongeren in Kanaleneiland tot rust probeerden te manen. “Ik ben hen zeer dankbaar voor hun inspanningen en het goede werk dat zij hebben gedaan.”

Overvecht

Al vanaf vrijdagavond kwamen er signalen binnen dat er zaterdag een nieuwe samenkomst zou zijn in Overvecht. In de middag zijn net als vrijdag onder meer jongerenwerkers, handhavers en buurtvaders Overvecht ingegaan om jongeren aan te spreken.

Op een gegeven moment is ervoor gekozen dat de politie zichtbaar in Overvecht en Kanaleneiland aanwezig was. “Ook nu was de inzet om de aanleiding om de confrontatie met de politie te zoeken zoveel mogelijk te beperken.”

Rustig

De avond begon rustig volgens Van Hooijdonk. Vooral de omgeving van de Gagelhof in Overvecht lag onder het vergrootglas van de autoriteiten, maar hier bleef de onrust uit. “Wellicht vanwege de aanwezigheid van de politie.”

Wel was er sprake van groepen die aanwezig waren in Overvecht. Op een gegeven moment bekogelden jongeren de politie met stenen, vuurwerk en fietsdynamo’s. Hierbij raakte één agent lichtgewond.

“Dit moment was aanleiding om een noodbevel uit te vaardigen en toestemming te geven om de ME in te zetten, zodat de politie personen in groepen die dreigen wanordelijk gedrag te vertonen kon sommeren het gebied te verlaten.”

De gemeente zegt dat er uiteindelijk 25 personen zijn aangehouden. De politie sprak eerder over 23 arrestaties. De aangehouden personen in Overvecht zouden vooral tieners zijn, waarvan ongeveer de helft niet in de wijk woont.

Molotovcocktail

Ondanks dat er dus met meerdere objecten werd gegooid, waaronder in ieder geval één molotovcocktail, is de schade volgens de gemeente beperkt gebleven. Van Hooijdonk schrijft dat er in Overvecht zwaardere middelen zijn ingezet en ook meer arrestaties zijn verricht.

“Tegelijkertijd zijn er minder overlastmeldingen ontvangen vanuit de wijk en is het overallbeeld dat het rustiger was dan de avond ervoor. Feit blijft dat het gedrag van deze relschoppers onacceptabel is en niet te rechtvaardigen valt.”

Vandaag

Ook vandaag is de driehoek (gemeente, openbaar ministerie en politie) actief en bereidt de politie zich voor op meerdere scenario’s. Ook is op dit moment het onderzoek op basis van onder andere camerabeelden van de incidenten van afgelopen avonden in volle gang. “Zodra daar duidelijkheid over is zullen in overleg met het OM aanhoudingen worden verricht.”