Waarom komen er eigenlijk geen woningen in het Jaarbeurspleingebouw?

Utrecht heeft een nijpend tekort aan huizen. Veel mensen, waaronder gemeenteraadsleden, vragen zich dan ook af waarom er geen woningen komen in het nog te verrijzen Jaarbeurspleingebouw. Het college laat nu weten dat daar meerdere redenen voor zijn.

Het Jaarbeurspleingebouw moet, zoals de naam al doet vermoeden, op het Jaarbeursplein worden gebouwd. Op deze plek is nu nog het skatepark te vinden. In een bestemmingsplan uit 2015 is het Jaarbeursplein aangewezen als evenementenlocatie. Het is volgens de gemeente een van de weinige plekken in het centrum waar grootschalige evenementen, inclusief demonstraties, kunnen plaatsvinden.

“Bijkomend voordeel van deze plek is dat het direct bij Utrecht Centraal ligt zodat het goed bereikbaar is voor bezoekers van de evenementen”, schrijft het college in een brief aan de raad. Daarnaast is er ook extra geïnvesteerd. Zo ligt er bijvoorbeeld een zware constructie onder zodat ook vrachtwagens het Jaarbeursplein op kunnen rijden.

Geluid

In hetzelfde bestemmingsplan uit 2015 is het Jaarbeurspleingebouw aangewezen als kantoorpand. Dit is een zogenoemde ‘niet-geluidsgevoelige functie’ en past daarom naast een evenemententerrein. Vanwege de inmiddels grote behoefte aan woningen is alsnog onderzocht of de bestemming van het Jaarbeurspleingebouw niet deels aangepast kan worden.

Een geluidsspecialist heeft verschillende metingen gedaan rond het Jaarbeursplein. Hierbij is zowel gekeken naar het geluid dat wordt veroorzaakt door het verkeer, waaronder de stadsbussen en de trams. Daarnaast is ook de invloed van evenementen die plaatsvinden op het Jaarbeursplein gekeken.

Overschrijding

Uit het onderzoek is gebleken dat er een forse overschrijding is van de normen – als er woningen zouden komen – en er wordt dan ook afgeraden om woningen te bouwen op deze plek. Onder meer de geluidsadviseur geeft aan dat bewoners last kunnen krijgen van hun gezondheid, door bijvoorbeeld slaapverstoring, stress en een hoge bloeddruk. “Dit past niet in gezond stedelijk leven voor iedereen”, aldus het college.

Tot slot speelt geld ook een rol. De gemeente zegt dat door er kantoren te bouwen een hogere grondopbrengst is. “Het realiseren van een woonprogramma conform de Woonvisie is op deze locatie financieel niet haalbaar.”