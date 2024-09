Water uit Merwedekanaal gebruikt om Utrechtse wijk te verwarmen

Het water uit het Merwedekanaal wordt straks gebruikt om de zesduizend huizen van de nieuwe Utrechtse wijk Merwede duurzaam te verwarmen. De aquathermie-installatie, die warme uit het water haalt, wordt de grootste van Nederland. De eerste woningen zullen naar verwachting in 2027 opgeleverd worden. Dan zal ook de installatie aan gaan.

Aquathermie haalt warmte uit oppervlaktewater, afvalwater of drinkwater. Die warmte wordt vervolgens opgeslagen in de bodem en gebruikt in een warmtenet. Het biedt daarmee een milieuvriendelijk alternatief voor gasverwarming. Dat staat op de website van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), die samen met Rijkswaterstaat een vergunning verleende aan de gemeente Utrecht voor de bouw van de installatie.

Hoewel het momenteel nog beperkt wordt toegepast, kan ruim zestig procent van de gebouwen in Nederland op deze manier verwarmd worden volgens HDSR. Wethouder Lot van Hooijdonk is daarom blij met deze stap. “Fantastisch dat we deze duurzame techniek gaan toepassen in een nieuwe wijk in onze stad. En mooi dat we de kennis en inzichten die we hiermee opdoen ook weer kunnen gebruiken voor andere mogelijkheden voor aquathermie binnen onze gemeente.”

Invloed op leven van organismen

Aquathermie kan invloed hebben op het leven van organismen in het Merwedekanaal. Het water wordt namelijk opgepompt om er warmte uit te halen. Daarbij wordt vuil uit het water gefilterd, maar bijvoorbeeld ook plankton. Bovendien is het water wat koeler als het teruggaat in het kanaal. Dat kan invloed hebben op het ecosysteem.

Els Otterman, bestuurslid van HDSR, benadrukt dat het waterschap oog heeft voor de mogelijke gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie. “Maar als waterschap willen we ook een bijdrage leveren aan de energietransitie. Daarom onderzoeken we, samen met Rijkswaterstaat, wat mogelijkheden zijn voor aquathermie zonder dat dit gevolgen heeft voor de waterkwaliteit.”

Om negatieve gevolgen te beperken zijn maatregelen genomen, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en visbossen in het Merwedekanaal.