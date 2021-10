Wereldwijde schaarste aan personeel en materiaal leidt tot problemen voor Utrechtse bouwprojecten

Utrechtse bouwprojecten ondervinden hinder van een wereldwijde schaarste aan personeel en materialen. Met name in de bouwsector lopen projecten door die schaarste vertraging op of vallen ze duurder uit.

De wereldwijde schaarste ontstaat nu we, na de stagnatie van de economie door de coronacrisis, te maken krijgen met sterke economische groei. De schaarste leidt tot stijgende prijzen en dat is vooral in de bouwsector merkbaar. In de eerste helft van dit jaar waren prijzen in de bouwsector 40 procent hoger dan in 2015. Vorig jaar waren de prijzen nog maar 28 procent hoger dan zes jaar geleden.

De effecten van die kostenstijging zijn ook in Utrecht goed merkbaar. De gemeente Utrecht houdt rekening met vertraging bij uitvoering van projecten doordat materialen niet op tijd leverbaar zijn en offertes die hoger zijn dan het beschikbare budget. Ook het dagelijkse onderhoud van bijvoorbeeld prullenbakken en kunstgras van sportvelden in de gemeente ondervindt hinder.

Maatregelen

Een voorbeeld van een project dat last heeft van de prijsstijgingen is volgens de gemeente Kindcentrum Leeuwesteyn. De aanbesteding van het kindcentrum valt ruim 15 procent hoger uit dan door de gemeente was geraamd.

“Per project wordt beoordeeld wat nodig en mogelijk is om budgetoverschrijdingen te voorkomen” – Gemeente Utrecht

De gemeente gaat per project beoordelen wat nodig en mogelijk is om overschrijding van de budgetten te voorkomen. Mogelijke maatregelen zijn het uitstellen van aanbestedingen en het optimaal benutten van voorraden. Ook kan geld gebruikt worden dat gereserveerd was voor onvoorziene kosten.

De Machinerie

Ook projecten die niet van de gemeente zijn, krijgen te maken met hogere kosten. Onder meer de bouw van De Machinerie, dat in het pand van Central Studios moet komen, gaat waarschijnlijk duurder uitvallen dan van tevoren berekend. Dat heeft te maken met de stijgende prijzen van hout, staal en arbeid in de bouwsector. Voor De Machinerie is versoberd op onder meer materiaalkeuze, inrichting en afwerking, zodat de kosten met in ieder geval 318.000 euro worden gedrukt.

De bouwkostenraming van De Machinerie heeft als gevolg van de prijsstijgingen echter nog steeds een tekort van 1.607.000 euro, meldt de gemeente. De belangrijkste investeerder in De Machinerie, Erfgoed Werkspoor Utrecht BV (EWU), heeft daarom besloten om 985.000 euro extra te investeren tegen een lager rendement dan de oorspronkelijke investering.

Rijksmiddelen

De gemeente komt vanuit het potje rijksmiddelen voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur dat aan Utrecht beschikbaar is gesteld met een incidentele bijdrage van 300.000 euro.

De Machinerie voldoet aan de voorwaarden voor die rijksbijdrage en de gemeente vindt het belangrijk dat de organisaties die De Machinerie vormen, zoals NFF en Fotodok, behouden blijven in de stad.