Werkzaamheden aan Ooster- en Westerkade in Utrecht starten binnenkort

De gemeente Utrecht gaat binnenkort een aantal bomen verplaatsen van de Ooster- en Westerkade, naar de wijk Leeuwesteyn in Leidsche Rijn. Hiermee starten dan ook de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van beide kades.

De huidige inrichting van de Ooster- en Westerkade is volgens de gemeente, met het oog op de gezonde en duurzame ontwikkeling van de binnenstad, niet meer van deze tijd. Ook zijn de twee straten belangrijk geworden door de komst van station en parkeergarage Vaartsche Rijn, de Uithoflijn en de ontwikkeling van Rotsoord.

De gemeente gaat met de herinrichting van de kades de zogenoemde ‘zone A’ buiten de singels uitbreiden. Dat betekent dat de nadruk ligt op voetgangers, fietsers en verblijfskwaliteit, terwijl de auto te gast is en parkeren op straat wordt verminderd. De Ooster- en Westerkade zijn dan ook aangewezen als autoluw gebied.

Vergunning

Er is een vergunning verleend voor onder meer het verplaatsen van 11 amberbomen naar Leeuwesteyn. Deze bomen moeten weg omdat ze volgens de gemeente te groot zijn, waardoor de kades beschadigd kunnen raken.

Het verplaatsen van deze bomen zou zo snel mogelijk moeten gebeuren omdat het verplantseizoen bijna afloopt. “Een volgend moment om te verplanten valt pas in het najaar en daarmee midden in de herinrichting, wat leidt tot extra vertraging en overlast voor de omgeving”, is te lezen in een brief aan de gemeenteraad.

Daarnaast wordt binnenkort ook gestart met voorbereidend werk aan kabels en leidingen onder deze bomen. “Risico voor beschadiging van de bomen en vertragingen in het werk willen we voorkomen”, aldus de gemeente.

Essen

In de vergunning staat ook dat 19 essen aan de Ooster- en Westerkade gekapt mogen worden. Al deze bomen hebben essentaksterfte en zijn dus ziek.

Iemand heeft bezwaar gemaakt tegen de vergunning en daarmee dus tegen het verplaatsen van de amberbomen en het kappen van de essen. Hierin worden onder meer vraagtekens gezet bij de grootte van de amberbomen en de mogelijke gevolgen voor de kades. “De verwarring is mogelijk ontstaan omdat in het constructieonderzoek ook de huidige grootte is doorgerekend en niet alleen een doorrekening van de boom in volgroeide omvang”, is te lezen in de brief.

Ook wil de bezwaarmaker dat de zieke essen zo lang mogelijk blijven staan. De gemeente verwacht echter, gezien de slechte conditie van de bomen, dat deze essen sowieso binnenkort het veld moeten ruimen. “Daarom hebben we besloten de herinrichting aan te grijpen om de essen in één keer te vervangen door gezonde bomen van meerdere soorten.”

De kap van de 19 essen staat gepland in augustus van dit jaar. Dit is nog voor de start van de herinrichting van de Ooster- en Westerkade en na afhandeling van het bezwaarschrift.

