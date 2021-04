Wethouder Lot van Hooijdonk: ‘Plan Ledig Erf doet recht aan verschillende belangen van Utrecht’

Het plan voor het Ledig Erf en omgeving doet zo veel mogelijk recht aan de verschillende belangen van Utrechters. Zo meent wethouder Lot van Hooijdonk. Na een uitgebreid participatieproces werd woensdag het nieuwe ontwerp van de Zuidpoort, zoals het gebied genoemd wordt, door het college voorgelegd aan de gemeenteraad. Het Ledig Erf wordt het domein van fietsers en voetgangers.

Omwonenden konden afgelopen tijd reageren op zes varianten voor de zogenoemde Zuidpoort, het gebied tussen Ledig Erf, Albatrosstraat, Vondellaan en Bleekstraat. De verschillende varianten hadden overeenkomsten en verschillen, het belangrijkste was dat variant 1 uitging van het Ledig Erf als fietsstraat. Bij de andere vijf varianten zou het Ledig Erf autoluw worden.

Participatie

Er is de afgelopen tijd een uitgebreid participatietraject geweest waarbij ruim 1880 bewoners een enquête volledig invulden, met 42 omwonenden digitaal gesproken is en een rondetafelgesprek heeft plaatsgevonden met bewoners- en belangengroepen. Ook zijn er gesprekken geweest met ondernemers, onderwijsinstellingen en hulpdiensten.

Daaruit is een plan gekomen voor de herinrichting. Het is een aangepaste vorm van variant 4, de variant die de voorkeur had van de gemeente. Die variant kon in het participatietraject overigens niet op de voorkeur van de meeste mensen rekenen.

27 procent van de ondervraagden vond variant 4 wenselijk. Variant 1 kon rekenen op het hoogste aantal mensen dat ‘wenselijk’ invulde: 51 procent. Ook verschillende bewonersgroepen gaven op voorhand de voorkeur aan variant 1. Toen de ondervraagden gevraagd werd welke variant de voorkeur had, kreeg variant 1 in totaal 32 procent van de stemmen en variant 4 in totaal 7 procent.

Varianten 2 tot en met 6 – bij al deze plannen wordt het Ledig Erf autoluw – kregen in totaal 56 procent van de stemmen. Daarmee meent de gemeente dat een merendeel van de ondervraagden voor een autoluw Ledig Erf is.

Variant 4A

Naar aanleiding van alle gesprekken en de enquête is variant 4 gedeeltelijk aangepast en is dat het nieuwe plan 4A geworden. Aangepast is onder meer dat er op de Vondellaan een verplichte afslag naar de Bleekstraat komt, maar dat er geen afslagverbod naar de Albatrosstraat komt. In het oorspronkelijke voorstel zouden omwonenden rond het Ledig Erf per auto flink moeten omrijden voor bepaalde bestemmingen, maar door deze aanpassing blijft de extra reistijd beperkt.

Tekst gaat verder onder afbeelding

Wethouder Lot van Hooijdonk vertelt: “We hebben de suggesties uit het participatietraject meegenomen en een verbeterd voorstel gemaakt. Wat belangrijk is, is dat iedereen in het gebied zijn bestemming kan blijven bereiken. Ook denken we met deze variant recht te doen aan alle verschillende belangen die er zijn in Utrecht.”

De wethouder verwacht met dit voorstel een goede balans te hebben gevonden tussen het aantrekkelijker maken van het gebied en het bereikbaar houden van de stad. De gemeenteraad heeft eerder al besloten dat het doorgaande verkeer in Utrecht zo veel mogelijk via de ring moet rijden. Ook op andere plekken rond de binnenstad worden er daarom maatregelen genomen om te zorgen dat de singels niet gebruikt worden als doorgaande routes.

Eerder, bij de presentatie van het eerste voorstel in januari, legde Van Hooijdonk al uit: “De ruimte in de stad is beperkt, dus moeten we prioriteiten stellen. Zeker dit gebied, centraal in de stad, leent zich niet voor doorgaand autoverkeer. Dat zou zo veel mogelijk rond de stad moeten rijden, en niet dwars er doorheen. We merken dat het hier nog wel gebeurt, net zoals we dat bijvoorbeeld zien aan de andere kant van de binnenstad bij de route Westplein – Adelaarstraat. Ook daar nemen we maatregelen om doorgaand verkeer te weren.”

Van Hooijdonk zegt nu: “Doorgaand verkeer via het Ledig Erf moeten we niet meer willen. Dat schuurt te veel tegen de binnenstad aan. Helemaal nu we de binnenstad als het ware een stuk verlengen richting station Vaartsche Rijn.” De afgelopen jaren was op het Ledig Erf al een flinke toename te zien van het aantal fietsers en voetgangers. De verwachting is dat die trend de komende jaren doorzet. Tegelijkertijd nam het aantal auto’s af en verdween buslijn 12 met de komst van de Uithoflijn. Van Hooijdonk: “Deze plek schreeuwt om een soort plein, terwijl het nu een behoorlijk drukke verkeersader is. We willen voorrang geven aan voetgangers en fietsers.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Verplaatsing verkeer

De gemeente laat wel weten dat er, naar aanleiding van het plan, aanvullende maatregelen nodig zijn op wegen die ten zuiden liggen van de Zuidpoort. Want anders kunnen bijvoorbeeld de Waalstraat en Diamantweg rekenen op een verdubbeling van het aantal auto’s. Van Hooijdonk: “Een deel van het verkeer zal ‘verdampen’, dat zag je ook bij de herinrichting van de Tolsteegsingel. Die mensen zoeken een alternatief, bijvoorbeeld de fiets. Maar we willen ook extra maatregelen nemen op wegen waar het verkeer mogelijk gaat toenemen door dit plan. Dat moet geregeld zijn voordat we iets gaan doen bij het Ledig Erf.” Gesproken wordt over verlagen van de maximumsnelheid, het plaatsen van verkeerslichten en het aanpakken van de kruising op de ’t Goylaan met de Linschotensingel.

Het weren van doorgaand autoverkeer bij het Ledig Erf gaat overigens mogelijk geregeld worden met een ‘intelligent toegangssysteem’, waardoor het Ledig Erf wel toegankelijk blijft voor specifieke doelgroepen die een bestemming in het gebied hebben, net als voor nood- en hulpdiensten en openbaar vervoer. Een dergelijk systeem bestaat nu al op het Domplein.

De gemeenteraad gaat nog in debat over de plannen en moet er uiteindelijk over stemmen. De uitvoering zal nog meerdere jaren op zich laten wachten.