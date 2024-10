Wiet drive-in Griffioen opent dit weekend officieel in Utrecht

Na een jarenlange strijd om vergunningen gaat de wiet drive-in Griffioen vrijdag 1 november officieel open. De coffeeshop is gelegen naast de parkeergarage P+R Westraven.

Dat de nieuwe coffeeshop er nu dan toch echt is, heeft maar liefst vijfentwintig jaar geduurd. Begin deze eeuw bedacht binnenstadbewoner Chris Pelgram het idee om overlast van coffeeshops in het centrum te beperken.

Hoewel ze in andere steden wél verrezen, heeft het in Utrecht bijna vijfentwintig jaar geduurd voordat de drive-through coffeeshop buiten het centrum gerealiseerd is.

Geen geschikte locatie

Dat het zo lang heeft geduurd, kwam onder andere doordat er geen geschikte locatie gevonden kon worden. Ook de huidige locatie, gelegen naast een busstalling van Qbuzz, dreigde er niet te komen.

Busmaatschappij Qbuzz stapte namelijk naar de rechter. De nieuwe coffeeshop ligt naast de busstalling en de busmaatschappij vreest voor verkeersproblemen. Er is een verkeersonderzoek uitgevoerd en de rechtbank concludeerde dat er geen bezwaren waren tegen de vergunning.

De drive-in aan de Griffioenlaan heeft een hybride vorm. Behalve een loketverkoop wordt er ook aan de toonbank verkocht. Een rookruimte is er niet.

De coffeeshop zit er overigens niet voorgoed, de ondernemer krijgt een tijdelijke vergunning voor zeven jaar die eventueel nog met een paar jaar verlengd kan worden. Uiteindelijk moet er gebouwd gaan worden in het gebied en dan is er geen plek meer voor de horecazaak.