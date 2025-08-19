Wijkagenten Arie en Roel dagen Utrechtse jeugd uit voor een online potje gamen

Digitaal wijkagent Arie van Prooijen en jeugdagent Roel Verkerk van het wijkteam Utrecht Centrum gaan op dinsdag 2 september gamen met jongeren. Vanaf 19.00 uur gaan ze online en dagen ze jongeren uit om het tegen hen op te nemen in populaire games als Fortnite, FIFA, Call of Duty en Rocket League. De agenten willen zo op een laagdrempelige manier in contact komen met de Utrechtse jeugd.

De momenten waarop de Utrechtse politie online komt, maken de agenten telkens bekend via Instagram en het populaire communicatieplatform voor gamers ‘Discord’. De agenten zijn op Discord te volgen via: politie_utrecht_centrum.

Hoe werkt het?

De agenten spelen online mee via een speciaal politieaccount en maken voor een spel ook een speciale spelersgroep aan die herkenbaar is als spelersgroep van de politie. Tijdens het spel kan de politie al typend of pratend via de koptelefoon gesprekken voeren met alle spelers in die groep. Ook komt er een live-videoverbinding. In de spelersgroep van de politie moeten deelnemers zich wel aan bepaalde regels houden, zoals op een respectvolle manier met elkaar communiceren.

Landelijke proef

Het initiatief is onderdeel van de landelijke proef ‘Gamen met de politie‘. Dit idee is ontstaan tijdens de coronatijd, zodat de politie in contact kon blijven met jeugd die binnen moest blijven. Het bleek voor zowel agenten als jongeren een positieve, laagdrempelige manier om met elkaar in contact te komen. Daarom is de politie nu met een landelijke proef gestart.