Zijn fietsen op de Neude verleden tijd wanneer er dit voorjaar bomen en bankjes komen?

Momenteel lijkt de Neude in Utrecht op een grote fietsenstalling, maar dit is straks misschien verleden tijd. Volgende maand worden er namelijk tien bomen geplant en daarna komen er dertien ronde banken. De gemeente verwacht dat mensen hierdoor minder snel hun fiets op het plein zullen parkeren.

Op dit moment wordt een deel van het plein vooral gebruikt om fietsen te stallen. Dit wordt ook gedoogd omdat er in de omgeving niet genoeg parkeerplekken zijn. Toch speelt de wens om de Neude om te toveren van parkeerplek tot mooi stadsplein al langer bij de gemeente.

Vorig jaar werden de plannen gepresenteerd en inmiddels zijn al een paar aanpassingen gedaan. Zo is een markering aangebracht die van het fietspad naar de stalling onder de bibliotheek loopt, in de hoop dat fietsers hier meer gebruik van maken. Ook zijn de betonblokken, die moeten voorkomen dat auto’s de Neude oprijden, vervangen door zwerfkeien.

Bomen

In maart worden tien bomen op het plein geplant. Bij vier exemplaren komt een grote groene boomspiegel en bij de drie bestaande bomen wordt het groen rond de stam groter gemaakt. Zodra deze werkzaamheden zijn afgerond, worden dertien ronde banken geplaatst op de Neude. “We verwachten […] dat de nieuwe bomen en de banken het plein minder uitnodigend maken om fietsen op te parkeren”, schrijft het college van B&W.

Om ervoor te zorgen dat meer mensen hun fiets in de omgeving kwijt kunnen, komen er in de Drakenburgstraat nieuwe fietsenrekken. Deze worden begin dit jaar geplaatst. Tot slot wordt ook het zebrapad ter hoogte van de Loeff Berchmakerstraat aangepast. “Wij leggen het zebrapad recht waardoor voetgangers op een logischere plek uitkomen bij het oversteken.”

Zorgen

Een aantal ondernemers rond de Neude heeft zorgen geuit over de komst van de banken. Zij maken zich naar eigen zeggen zorgen over de ‘sociale veiligheid’. “Daarom monitoren we de situatie op het plein in de eerste weken na de plaatsing van de banken.”

Ook had de gemeenteraad het college via een motie opgedragen te kijken hoe de onlangs geplaatste zwerfkeien vervangen kunnen worden door iets mooiers, zoals plantenbakken. Deze zwerfkeien zijn er volgens het college gekomen als vervanging van betonblokken en dienen als ‘inrijdbeperkende maatregel om mensen op het plein te beschermen’. Er is momenteel geen budget om deze keien, die voorheen op een andere plek in de stad lagen, te vervangen. Plantenbakken die hetzelfde effect hebben kosten volgens het college al snel enkele tienduizenden euro’s.