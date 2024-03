Zo kan de Neude in Utrecht er straks uitzien; een ‘aantrekkelijk’ plein zonder fietsen

De gemeente Utrecht heeft een afbeelding gedeeld van hoe de Neude ‘eruit kan gaan zien’. Op dat plein is geen geparkeerde fiets te vinden, een schril contrast met de huidige situatie.

Vorig jaar werd al bekend dat de gemeente de Neude wil aanpakken. Momenteel wordt een deel van het plein vooral gebruikt om fietsen te stallen. Dit wordt ook gedoogd omdat er in de omgeving niet genoeg parkeerplekken zijn. Door straks bomen en bankjes te plaatsen verwacht de gemeente dat de Neude minder aantrekkelijk wordt om fietsen te parkeren.

Ook wordt de route naar de stalling onder het voormalige postkantoor beter belicht. “Dit doen we door tijdelijk bandensporen op de weg te maken. Als u die volgt komt u in de stalling uit”, schrijft de gemeente. Tot slot worden de fietsenrekken aan de randen van de Neude, aan de oostkant van het plein en in de Drakenburgstraat, vervangen door rekken met meer capaciteit.

Bomen

Daarnaast worden er nog acht bomen op het plein geplant die zorgen voor schaduw en volgens de gemeente horen bij een ‘gezonde stad’. Vier bomen zijn al in de grond op de Neude gezet. Ook komen er ronde bankjes. “Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten, even zitten en genieten van deze bijzondere plek.” Twee bankjes die nu op de punt nabij de Voorstraat staan krijgen een andere bestemming.

“We willen de Neude veranderen in een plek waar mensen comfortabel kunnen zitten en afspreken”, zegt wethouder Lot van Hooijdonk. “Dit betekent minder fietsen op het plein en meer openbare zitplekken. Extra bomen en groen zorgen ervoor dat deze bijzondere plek in het centrum het hele jaar door aangenaam is.” Voordat de herinrichting deze zomer begint wordt gekeken waar onder de grond de kabels en leidingen liggen. Daarom is deze week gestart met het graven van zogenoemde proefsleuven.