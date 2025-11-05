Zo handelde Utrecht tijdens de drinkwaterbesmetting

Tijdens een routinecontrole op zaterdag 1 november ontdekte Waterbedrijf Vitens een besmetting in het Utrechtse drinkwater. Bewoners van de stad werden geadviseerd om hun kraanwater vóór gebruik ten minste drie minuten te koken. Inmiddels heeft Vitens het water weer schoon verklaard en is het kookadvies opgeheven. Maar hoe ging Utrecht eigenlijk om met deze ‘crisissituatie’? En welke stappen werden er door de gemeente ondernomen?

De besmetting die tijdens de routinecontrole werd vastgesteld, bestond uit verhoogde bacteriële waarden van de enterokokkenbacterie. In het ergste geval zouden de gezondheidsrisico’s van deze bacterie milde klachten zoals buikpijn, diarree en misselijkheid zijn. Vooral zwangere vrouwen, ouderen en mensen met onderliggende aandoeningen werden geadviseerd waakzaam te zijn.

Crisisstructuur

Nadat de besmetting tijdens de routinecontrole werd vastgesteld, heeft Vitens een kookadvies uitgegeven voor delen van de gemeente Utrecht en een aantal omliggende gemeenten.

Vervolgens is er door Vitens, Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de gemeente een crisisstructuur opgestart. De leiding hiervan lag bij de VRU en de communicatie werd opgepakt door Vitens. Dat laat het college van B&W weten in een brief aan de raad. Om zoveel mogelijk Utrechters te informeren, werd de informatie van Vitens via gemeentelijke kanalen verspreid.

Netwerk Sleutelpersonen

In totaal zijn er ongeveer 200 instellingen met kwetsbare personen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, benaderd door de geneeskundige tak van de crisisorganisatie. Daarnaast is ook het Netwerk Sleutelpersonen – een netwerk van betrokken bewoners die dienen als brug tussen de gemeente en een bepaalde wijk of gemeenschap – ingezet. Op deze manier konden ook de doelgroepen die lastiger bereikbaar waren rechtstreeks benaderd en ondersteund worden.

Ook de Gebiedsmanagers Veiligheid – gemeentemedewerkers die verantwoordelijk zijn voor het veiligheidsbeleid en de openbare orde binnen een bepaalde wijk – hebben het nieuws over de besmetting verder verspreid naar hun partners in de wijken.

Schoon drinkwater

Inmiddels heeft Vitens het kookadvies opgeheven, nadat uit de laatste twee metingen bleek dat er geen enterokokkenbacterie meer in het drinkwater is aangetroffen. Sinds dinsdagmiddag 15.00 uur kunnen Utrechters dus weer gewoon gebruikmaken van ongekookt drinkwater. Utrechtse huisartsen en ziekenhuizen hebben de afgelopen dagen geen extra meldingen gekregen.

De oorzaak van de besmetting is nog onbekend. Op dit moment is Vitens nog bezig met een onderzoek naar het ontstaan van deze besmetting.

Zoals gebruikelijk is bij het inzetten van een crisisstructuur, zal de gemeente Utrecht terugblikken op de handelswijze om toekomstige crisissituaties effectiever te kunnen aanpakken.