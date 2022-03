Zo komen de nieuwe bruggen bij het Lombokplein eruit te zien

Het ontwerpbestemmingsplan Lombokplein ligt vanaf vandaag ter inzage. Op en rondom het Westplein moet meer groen, meer water en meer ruimte voor voetgangers en fietsers komen. De Leidse Rijn wordt doorgetrokken en dat betekent: nieuwe bruggen. Het Utrechtse ontwerpbureau studioSK maakt het ontwerp voor twee nieuwe bruggen. In totaal komen er drie.

De Kanonstraatbrug en Dambrug werden ontworpen door studioSK. “De Kanonstraatbrug sluit aan op de doorgaande stedelijke structuur en is daarmee familie van de klassieke Utrechtse stadsbruggen”, schrijft het bureau op hun site. “Kenmerkend voor de stadsbruggen zijn de karakteristieke bogen ter plaatse van de doorvaart. De Kanonstraatbrug sluit daarbij aan als herkenbare metselwerkbrug met rijke ornamentiek in hedendaagse vorm.”

“De Dambrug sluit aan op het fijnmazige, kleinschaligere netwerk van de wijk Lombok en is daarmee familie van de historische ophaalbruggen. De kenmerkende knik en de landhoofden van de historische bruggen liggen ten grondslag aan het ontwerp van de Dambrug.”

Tekst loopt door onder afbeelding

In totaal komen er drie bruggen in het gebied. Naast de Damstraatbrug en Kanonstraatbrug komt er ook de Van Sijpesteijnbrug. De bruggen moeten Lombok verbinden met de buurten om de wijk heen. De Damstraatbrug gaat de Damstraat aan de ene kant verbinden met de Verlengde Damstraat aan de andere kant.

Over de brug rijden straks auto’s in één richting. Fietsers en voetgangers kunnen er in twee richtingen overheen. Dat geldt ook voor de Kanonstraatbrug, die de Kanonstraat verbindt met de Verlengde Kanonstraat. De Van Sijpesteijnbrug komt tussen de Van Sijpesteijnkade en de oever van het nieuwe Lombokpark, ter hoogte van De Stek en Park Plaza Hotel. Die brug wordt ongeveer 2,5 meter breed en is alleen voor voetgangers.

‘Licht en aangenaam’

Architecten Iris van Huijstee en Charlotte Kok maakten het ontwerp voor de bruggen. Ze vinden de beleving van de onderkant van de bruggen en ‘de sociale veiligheid van de onderdoorgang’ belangrijk. “Tussen het langzaam- en autoverkeer zijn er in de Kanonstraatbrug daglichtvides ontworpen om de onderdoorgang licht en aangenaam te maken voor onderdoor gaande fietsers en boten”, zegt Iris, is te lezen op de site van studioSK.

Naast de onderkant van de bruggen, wordt ook gedacht aan de doorgang voor planten en dieren. Charlotte: “Om dat mogelijk te maken is het landhoofd van de Dambrug verkleind en is de overspanning vergroot. Verblijfplaatsen voor vogels, vleermuizen, knaagdieren en vissen zijn samen met de ecoloog van gemeente Utrecht afgestemd en geïntegreerd in de brugontwerpen.” Op de site van studioSK zijn meer afbeeldingen te vinden van de ontwerpen van de twee bruggen.

Rondleidingen

Utrechters kunnen tot 28 april per brief, via een gesprek of digitaal reageren op de plannen voor het hele project. Op woensdag 30 maart is er een online bijeenkomst waar de plannen ook worden toegelicht. Verder worden er op 6, 8 en 10 april rondleidingen over het Lombokplein georganiseerd.

“Ik wil alle Utrechters uitnodigen om van zich te laten horen”, zei wethouder Eelco Eerenberg eerder. “Dit stukje Utrecht is voor iedereen. Een cliché, maar wel waar. Niet voor niets komt hier 45 procent sociale huur- en studentenwoningen.”

Volgens Eerenberg wordt het een wijk ‘waar elke portemonnee mag en kan wonen’. “Maar het is niet alleen voor de toekomstige bewoners, maar ook voor iedereen die hier straks in het park of aan het water wil zitten. Of naar het station fietst of loopt. We organiseren de rondwandelingen en bijeenkomst omdat we mensen willen betrekken bij de plannen van zo’n centraal stukje Utrecht. Dus gebruik je stem.”

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.