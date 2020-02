Zo verhuizen tienduizenden boeken van de Oudegracht naar de Neude

Om de 20 minuten rijdt er een vrachtwagen van de bibliotheek aan de Oudegracht naar de Neude. Daar worden de kilometers aan boekenplanken gevuld via een uitgekiend systeem. Er zit veel voorbereiding in en deze week moet het allemaal gebeuren; de grote verhuizing van de centrale bibliotheek.

De eerste boeken verlieten maandagochtend 06.00 uur de oude locatie aan de Oudegracht. Hier heeft de Centrale Bibliotheek sinds midden jaren ’80 gezeten. Nu is het tijd voor een nieuwe historische locatie, het voormalige hoofdpostkantoor aan de Neude.

Tekst loopt door onder afbeelding

De 3012 meter aan boeken, tienduizenden exemplaren, moeten allemaal verhuisd worden. Verhuisbedrijf Pot Verhuizingen heeft veel voorbereidingen getroffen. Directeur Wim Pot: “We hebben de operatie moeten afstemmen met de bouwers op de nieuwe locatie, met de gemeente en natuurlijk met de bibliotheek. We zijn in december dan ook al begonnen met het maken van de plannen.”

Uitgeleend

Er is een systeem bedacht om te zorgen dat alle boeken op de juiste plek komen: “Als je ons wil saboteren dan moet je een van de kaarten weghalen”, Pot wijst naar een van de blauwe kaarten die aan een boekenplank hangt. “We werken met kleurcodes en nummers die verwijzen naar de juiste plekken. En hebben natuurlijk ook bedacht in welke volgorde de boeken verhuisd moeten worden om op de nieuwe locatie zo efficiënt mogelijk weer in de 979 kasten te plaatsen.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Het systeem houdt ook rekening met de boeken die uitgeleend zijn: “We zien waar boeken horen te staan die er nu niet zijn omdat die bij de mensen thuisliggen, dan houden wij ruimte in de boekenkast over.”

Juweeltje

In totaal zijn er zo’n 100 mandagen nodig om alle boeken te verhuizen. Dit moet vrijdag helemaal klaar zijn. Dagelijks zijn er tussen de 10 en 15 mensen bezig. Medewerkers van de bibliotheek lopen daar ook nog tussendoor.

Herman Scheffer, directiesecretaris, werkt al sinds 1985 bij de bibliotheek. “Het is leuk om de verhuizing nu te zien. Ik word er niet verdrietig van, want we gaan naar een juweeltje toe. De locatie op de Neude wordt prachtig.”

Tekst gaat verder onder afbeelding

Woordvoerder van de bibliotheek Isabella Arons weet te vertellen dat er ook medewerkers zijn die met weemoed nog een rondje door de locatie aan de Oudegracht hebben gelopen. “Ze hebben alles gefotografeerd om de plek nog een keer vast te leggen.”

De bibliotheek wil op 1 april de deur dichttrekken aan de Oudegracht. De locatie aan de Neude gaat op 13 maart open. Ook boekhandel Broese, nu nog in hetzelfde pand als de bibliotheek, gaat naar het voormalige postkantoor aan de Neude. Het gigantische pand staat dan leeg.