Zo werd besloten over de ontheffingen voor culturele instellingen in Utrecht

Met de invoering van de strengere coronaregels, mogen in binnenruimtes maximaal 30 personen aanwezig zijn. Veiligheidsregio’s kregen van het kabinet de mogelijkheid om voor die regel ontheffingen te verlenen in gebouwen ‘die van groot belang zijn voor de regio’. De keuze voor TivoliVredenburg, Stadsschouwburg, Paardenkathedraal en de Jaarbeurs zorgde ook voor discussie. De gemeente Utrecht is nu naar buiten gekomen met documenten die laten zien welke adviezen aan de veiligheidsregio zijn gegeven, want hoe kwam die keuze tot stand?



Minister-president Rutte zei in de persconferentie op 28 september dat voorzitters van de veiligheidsregio’s uitzonderingen kunnen maken voor zalen met een groot cultureel belang en dan met name voor culturele activiteiten die in die zalen plaatsvinden. Volgens de gemeente Utrecht hebben veiligheidsregio’s van de minister een aanwijzing gekregen om ‘terughoudend met deze bepaling om te gaan’, omdat de maatregelen bedoeld zijn om het coronavirus terug te dringen. Na de persconferentie volgen drie dagen waarin de gemeente Utrecht adviezen uitbracht over welke locaties eventueel een ontheffing konden krijgen.

Dinsdag 29 september

De dag na de persconferentie is er volgens de gemeente Utrecht landelijk nog veel discussie over hoe de uitzonderingsregel precies bedoeld is. De Veiligheidsregio Utrecht (VRU) heeft op dat moment ook nog geen criteria vastgesteld. De gemeente is dan wel al bezig met het voorbereiden van een advies, waar een longlist uit voortkomt. Daarbij is gekeken naar een ‘brede spreiding over de stad en een breedte aan instellingen’. Op dat moment wist de gemeente nog niet van de aanwijzing van de minister om terughoudend met de regeling om te gaan.

Op de lijst staan niet alleen de instellingen die uiteindelijk een ontheffing kregen, maar ook onder meer het Beatrixtheater, De Helling, Het Huis Utrecht, Perron E, De Nijverheid, Central Studio’s, de Werkspoorkathedraal, de Metaalkathedraal en alle bioscopen die in een ruimte meer dan 30 bezoekers kwijt kunnen. De volledige lijst is hier te zien.

Woensdag 30 september

De VRU komt woensdagmiddag met criteria op basis waarvan een ontheffing kan worden verleend. Op basis daarvan dient de gemeente een formeel verzoek om ontheffing in bij de VRU. Op die lijst staan TivoliVredenburg, de Stadsschouwburg, het Nederlands Film Festival, Theater Hoge Woerd, Theater Stefanus Overvecht, de Paardenkathedraal en Het Huis Utrecht. Redenen om deze locaties te ontheffen zijn volgens de gemeente bijvoorbeeld dat de plek belangrijk is voor de regio, dat een evenement op de locatie al bezig is of dat er in een bepaalde wijk ook aanbod is. De lijst en motivatie per locatie is hier te zien.

De VRU reageert op het formele verzoek dat er om te veel ontheffingen wordt verzocht. De gemeente besluit daarop die avond een nieuw verzoek in te dienen. De gemeente vraagt daarin om specifieke evenementen te ontheffen, in plaats van de hele locatie. Bioscopen zijn niet meer in die lijst opgenomen, omdat Amsterdam en Den Haag ook geen ontheffing verlenen aan de bioscopen. Vijf dagen na dit besluit blijkt dat Rotterdam wel ontheffing aan bioscopen heeft verleend.

De gemeente voegt woensdagavond nog een memo toe met een advies over de culturele activiteiten in de Jaarbeurs. Daarin staan zes redenen om ook de Jaarbeurs een ontheffing te geven. De memo is hier te zien.

Donderdagochtend 1 oktober

De VRU heeft volgens de gemeente op basis van de adviezen zelf een afweging gemaakt over welke instelling wel en welke geen ontheffing moet krijgen. De Veiligheidsregio Utrecht kwam donderdagmiddag met een besluit over de instellingen die een ontheffing hebben gekregen. Het gaat om de Jaarbeurs, TivoliVredenburg, Stadsschouwburg en de Paardenkathedraal. De VRU liet die dag in een persbericht weten ‘zeer terughoudend’ om te gaan met het verlenen van ontheffingen.

Criteria die zijn meegewogen zijn volgens de VRU dat het gaat om plaatsen voor concerten en cultuur met een zo breed mogelijk aanbod en een zo breed mogelijk publiek. Ook de functie en plaats van een gebouw in de regio zijn meegewogen, om regionale spreiding te krijgen en vervoersbewegingen te beperken.