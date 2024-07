Zomer in Utrecht; hier kunnen liefhebbers zwemmen om verkoeling te zoeken

Het wordt weer warm in Utrecht. Menig Utrechter is wellicht op vakantie, maar wie nog in de stad is wil mogelijk opzoek naar verkoeling bij het water. DUIC zet op een rij waar in de gemeente en regio gezwommen kan worden.

Bij de Munt zijn op sommige dagen veel zwemmers te vinden. Het is de favoriete plek van veel zonaanbidders, hoewel het eigenlijk geen officieel zwemwater is. De waterkwaliteit wordt dan ook niet getest. Dit geldt ook voor het Merwedekanaal, waar regelmatig tientallen mensen aan het zwemmen zijn, onder meer nabij de Veilinghavenkade.

Een andere favoriet van veel Utrechters; de Kromme Rijn bij de landgoederen Amelisweerd en Rhijnauwen. Tegenwoordig zwemmen er ook mensen in de singel, hoewel het zeker voor verkoeling zorgt is dit formeel ook geen zwemwater.

Er zijn een paar officiële zwemwaterlocaties in en vlakbij de gemeente Utrecht. Op de website zwemwater.nl zijn deze goedgekeurde buitenzwemplekken te vinden. Bij deze locaties wordt bijvoorbeeld het water regelmatig getest.

Strijkviertel

Strijkviertel is een plas gelegen langs het industriegebied Strijkviertel in Vleuten-De Meern, nabij de A12. De plas, met strand en ligweiden, is geschikt voor zwemmen, surfen en vissen.

Maarsseveense plassen

Hoewel net buiten de gemeente Utrecht wordt deze locatie veel bezocht door Utrechters. Er zijn verschillende ligweiden waar gratis gelegen en gezwommen kan worden. Ook is er een betaald strandbad waar meerdere voorzieningen te vinden zijn.

Down Under

Ook net over de gemeentegrens. Er is een kindvriendelijk strandbad, maar er kunnen ook allerlei activiteiten ontplooid worden als: wakeboarden en voetgolfen. Op warme dagen, zoals vandaag, wordt er entree geheven en is er toezicht aanwezig.

Zwembad De Krommerijn

Met een modern 50-meter wedstrijdbad kan er flink gesport worden binnen, maar op een mooie zomerdag kan er ook buiten in het gras gelegen worden. Daarnaast is er ruimte om te volleyballen of voetballen en zijn er buitenrecreatiebaden. Er is ook een peuterterrein aanwezig met een peuterbad.

Haarrijnseplas

De Haarrijnseplas ligt tussen Vleuten en het gebied Haarrijn, ten oosten van de Maarssenseweg, vlakbij de noordpunt van het Leidsche Rijn Park. In het afgeschermde gedeelte aan de noordelijke oever van de oostplas kan men veilig zwemmen. Er is een zandstrand met speelse duinen en een lig- en speelweide met sport- en speelvoorzieningen.