Zomer in Utrecht: Ivo, Martin en hond Tommy trekken deze vakantie bekijks op de grachten

Utrecht op een andere manier leren kennen, dan doen Ivo Hindriks en Martin Weenink samen met hun hond Tommy deze zomervakantie. Met z’n drieën stappen ze regelmatig in de kajak om de stad vanaf het water te bewonderen. Dit hadden ze niet bedacht een paar maanden geleden, maar nu ze de zomerse dagen op deze manier vullen bevalt het eigenlijk hartstikke goed.

Als de twee rode kajaks tevoorschijn komen weet labradoodle Tommy al wat er gaat gebeuren. Ivo en Martin wonen alweer vijf jaar samen in Oudwijk. Martin woonde daarvoor in Amsterdam maar trok graag in bij Ivo die prachtig woont aan de Minstroom. Dit hele smalle riviertje loopt van de Zilveren Schaats naar de singel en is een verborgen parel in de stad.

Tekst gaat verder onder video

Ivo en Martin houden van reizen. Gingen ze eerder nog naar Japan, stond dit jaar het Noord-Spaanse Bilbao alweer op de planning: “We hadden ons al flink ingelezen, we wilden graag naar het Guggenheim museum en genieten van de goede wijnen en het heerlijke eten. Maar corona gooide roet in het eten.” Gelukkig hadden Ivo en Martin al snel een alternatief in gedachten. “We hebben twee kajaks liggen en daarmee is het heel lekker varen over de Utrechtse wateren. Toen de lockdown begon was het al heerlijk om na een dag te werken toch even veilig en leuk naar buiten te kunnen. Nu het zomer is, is het helemaal fijn om op het water te zijn.”

Voorheen was er alleen een probleem. Tijdens het kajakken moest Tommy thuis blijven. “Totdat we toch maar eens gingen proberen of hij niet mee wilde varen, en dat wilde hij maar al te graag.” Als de kajaks gepakt worden begint Tommy al vrolijk te kwispelen. Ivo vertelt lachend: “Tommy heeft wel op een of andere manier een voorkeur ontwikkeld om bij Martin in de kajak te springen.”

Als ze met z’n drieën de minstroom afvaren komen ze na een paar honderd meter op de singel aan. Ze trekken veel bekijks. “Voorbijgangers proberen Tommy af en toe het water in te lokken, maar hij blijft bijna altijd netjes zitten. Behalve als er een eend voorbij komt, dan kan hij er wel inspringen. Maar ach, dan zit Martin met een natte hond in de kajak.”

Hoewel de twee hopen nog een keer naar Bilbao te gaan, zijn ze ook erg blij met hun zomer in Utrecht. “Het is prachtig om de stad vanaf het water te bekijken, maar ook natuurgebieden als Amelisweerd zijn erg mooi. We kijken ook erg uit naar september, als de singel weer helemaal rond is. Het mooiste stuk is de Nieuwegracht, maar die is gedeeltelijk afgesloten vanwege werkzaamheden. Ook kajakken we regelmatig over de Oudegracht en stoppen dan even om wat te drinken of eten mee te nemen. Het is echt genieten.”

DUIC en RTV Utrecht maken deze zomer een serie over thuisblijvers in de stad Utrecht. Vanwege corona kiezen veel mensen ervoor in Nederland te blijven. We zoeken deze Utrechters op: waarom blijven ze in de stad en wat gaan ze deze vakantie doen?

Robert Oosterbroek van DUIC en Iris Tasseron van RTV Utrecht gaan samen op stap om verhalen te maken over de mensen in de stad. De verhalen worden op de site van DUIC en RTV Utrecht gepubliceerd en op televisie uitgezonden.