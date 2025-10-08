Gemengde reacties op plannen voor vaste asielopvang Europalaan in Utrecht

Het plan voor van de gemeente om de tijdelijke asielopvang aan de Europalaan permanent te maken en uit te breiden, krijgt gemengde reacties. Volgens de gemeente maken bedrijven zich zorgen om de veiligheid, maar zien ze ook kansen. omwonenden hebben zich tot nu toe positief gereageerd op de plannen.

De gemeente wil de huidige noodopvang aan de Europalaan 44 geschikt maken voor langdurig verblijf. Het aantal opvangplekken zou daarbij worden uitgebreid van 130 naar 385, en het moet de kwaliteit van de opvang verbeteren. Volgens de gemeente is de ombouw noodzakelijk om een structurele bijdrage te leveren aan de landelijke opvangcapaciteit.

In gesprekken met de gemeente hebben bedrijven en ontwikkelaars nu hun zorgen geuit over de veiligheid en over de beeldvorming van het gebied. Toch zien ze volgens de gemeente ook mogelijkheden voor samenwerking.

Bewoners

Ook met omwonenden is gesproken, tijdens een inloopavond met de gemeente, het COA en maatschappelijke organisaties. De bewoners zijn volgens de gemeente vooral nieuwsgierig naar de plannen voor duurzame opvang. Ook waren enkelen geïnteresseerd om in de toekomst mee te kunnen helpen op de locatie.

Van de mogelijkheid om per email vragen te stellen of zorgen te uiten is volgens het college tot nu toe door bewoners geen gebruik gemaakt. Het college benadrukt in een brief aan de raad dat zij in gesprek wil blijven met inwoners, bedrijven en andere belanghebbenden om zorgen serieus te nemen en gezamenlijk te werken aan oplossingen en kansen.

Ken jij de verhalen achter Catharijne? Gerard Aaftink brengt een boek uit over het onderbelichte stadsdeel en is – in samenwerking met DUIC – een crowdfunding gestart om de productie van het boek te realiseren. Ben je nieuwsgierig naar de rijke geschiedenis van Catharijne en wil je een nieuw beeld van Utrecht? Steun dan de crowdfunding en reserveer ‘Catharijne op een kantelpunt’