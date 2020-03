Zorgen in Utrechtse gemeenteraad over huiselijk geweld tijdens coronacrisis

Verschillende Utrechtse politieke partijen hebben schriftelijke vragen gesteld over huiselijk geweld, kindermishandeling en dierenmishandeling. Ze maken zich zorgen dat de maatregelen rond de coronacrisis, waardoor mensen veel thuis zijn, in kwetsbare gezinnen voor extra problemen zorgt.

De PvdA, Partij voor de Dieren, Stadsbelang Utrecht, PVV, GroenLinks, CDA en ChristenUnie vragen zich af hoe zorgorganisaties de komende tijd reageren op signalen van mishandeling. Daarbij wordt ook gevraagd of de betrokken partijen hun werk nog wel goed kunnen doen en of daar eventueel nog aanvullende maatregelen voor moeten worden genomen.

Ook over de uitwijkmogelijkheden voor gezinnen met problematische spanningen worden vragen gesteld. Zo willen de partijen weten of er eventuele plekken zijn waar bepaalde gezinsleden tijdelijk zouden kunnen wonen.

Kwetsbare kinderen

Minister Slob zei vorige week dat er extra geld moet komen om kwetsbare gezinnen te helpen. Hiermee moeten gemeenten kunnen regelen dat kwetsbare kinderen alsnog op locatie les zouden kunnen krijgen. De raadsleden vragen zich af of ook dit in Utrecht is geregeld. Ook wordt gevraagd hoe de gemeente zich voorbereid om hulp aan deze kinderen te geven tijdens een eventuele lockdown.

DUIC sprak eerder al jeugdzorgorganisatie over de invloed van de coronacrisis op jeugd. Stichting Samen Veilig Midden-Nederland heeft de werkwijze al flink aangepast. Zo vertelde Jacques Happe, hoofd communicatie: “Als kinderen al in een gespannen thuissituatie zitten, helpt het natuurlijk niet als ze door factoren van buitenaf nog dichter op elkaar moeten leven.”

Het grootste deel van de medewerkers werkt zoveel mogelijk thuis, maar soms moeten ze op huisbezoek bij een onveilige situatie.