Zuilense Ring in Utrecht deze zomer deels afgesloten; ‘grote hinder verwacht’

De Zuilense Ring in Utrecht krijgt deze zomer groot onderhoud. Dit betekent dat delen van de weg tussen 18 juli en 1 september zijn afgesloten. De provincie zegt dat automobilisten rekening moeten houden met extra reistijd.

In de zomer wordt onder meer het asfalt vernieuwd en er wordt gewerkt aan de verlichting, bruggen, viaducten, vangrails, afwatering en bermen. Zodra de werkzaamheden zijn afgerond, wordt de maximumsnelheid teruggeschroefd van 100 naar 80 kilometer per uur.

Fases

Het werk is opgedeeld in twee fases. In de eerste fase, die duurt van 18 juli tot 11 augustus, is het deel van de A2 richting het Gandhiplein dicht. In de tweede fase, die van 11 augustus tot en met 1 september duurt, is de Zuilense Ring in de andere richting dicht. “Doorgaand verkeer tussen de A2 en het Gandhiplein wordt omgeleid over de A2, de A12 en de A27”, schrijft de provincie Utrecht.

In de week van 7 en 14 juli wordt op doordeweekse avonden en nachten van 20.00 tot 06.00 uur gewerkt aan de verlichting en vangrails. Tijdens deze werkzaamheden is in beide richtingen een rijstrook afgesloten.

Grote hinder

“Tijdens de werkzaamheden wordt grote hinder verwacht”, schrijft de provincie Utrecht.

“We doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken en Utrecht, Maarssen en omgeving bereikbaar te houden, maar willen u ook vragen om rekening te houden met de hinder.”

De provincie zegt tot slot een slag om de arm te houden. Wanneer het bijvoorbeeld langere tijd gaat regenen, moeten de werkzaamheden worden uitgesteld. “Als de planning onverhoopt wijzigt, melden wij dit.”