17-jarige jongen gearresteerd voor beschieten beautysalon aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht

De politie heeft een jongen van 17 jaar aangehouden voor betrokkenheid bij het beschieten van een beautysalon aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht. Ook wordt hij verdacht van het plaatsen van een explosief bij een salon in Laren.

Het pand van beautysalon FullGlamDutch in Utrecht werd in de nacht van 9 op 10 februari beschoten. Een week later werd bij een salon van dezelfde eigenaar in Laren een explosief gevonden. De politie startte een uitgebreid onderzoek waarbij ook camerabeelden zijn vrijgegeven.

Uit het onderzoek is een verdachte naar voren gekomen. Deze 17-jarige jongen uit Utrecht werd vanochtend aangehouden. De politie sluit niet uit dat er nog meer mensen worden gearresteerd. Er is verder nog niet bekendgemaakt waarom deze bedrijven doelwit waren.