Explosief bij spelersbus Feyenoord tijdens wedstrijd in Utrecht

Tijdens een wedstrijd tussen jeugdteams van FC Utrecht en Feyenoord dinsdagavond is een explosief bij de spelersbus van Feyenoord ontploft. De wedstrijd werd gespeeld in de leeftijdsklasse onder 14. De spelers stonden op dat moment op het veld van sportpark Zoudenbalch. De buschauffeur zat in de bus, maar is met de schrik vrij gekomen.