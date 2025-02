Juwelier Voorstraat in Utrecht overvallen; eigenaar mishandeld en daders op de vlucht

Sam Juwelier aan de Voorstraat in Utrecht is dinsdag op klaarlichte dag overvallen. De eigenaar is daarbij mishandeld en de daders zijn gevlucht.

Het misdrijf gebeurde rond 14.30 uur. Een van de daders belde aan, terwijl de ander buiten bleef wachten. De voordeur van de juwelier was ingeslagen. Dat was althans te zien aan het kapotte glas. De eigenaar van de zaak is volgens de politie mishandeld en is ter plekke behandeld.

De Voorstraat is afgezet en de politie zoekt in de omgeving naar de daders. Zij dragen daarbij kogelwerende vesten.

De politie is op zoek naar twee personen. Zij zouden richting de Oudegracht in het centrum zijn gelopen. Het is niet bekend of zij iets buit hebben gemaakt.