Laatste verdachte van Utrechtse datingoplichting meldt zich bij de politie

De politie heeft de laatste verdachte gearresteerd in een groot Utrechts onderzoek naar datingoplichting. Hij meldde zich op het politiebureau. Eerder werden al negen anderen opgepakt. Ze worden ervan verdacht ouderen te hebben opgelicht en beroofd, waarbij ze gebruikmaakten van datingwebsites.

Twintig mannen van 75 jaar en ouder dachten dat ze via datingsites contact hadden met een persoon, die deed alsof hij of zij voor een date wilde afspreken met het slachtoffer. Van tevoren probeerden de verdachten er achter te komen of het slachtoffer waardevolle spullen of geld in huis had.

Ze wilden bij het slachtoffer thuis afspreken om op die manier de woning leeg te kunnen roven. Een aantal slachtoffers werd daarbij gedrogeerd en vastgeketend. Er werd voor een bedrag van ruim 350.000 euro buitgemaakt aan geld en waardevolle spullen. De slachtoffers kwamen uit plaatsen door het hele land.

Tien verdachten

De politie kon eind vorig jaar in Utrecht al acht verdachten aanhouden voor de datingoplichting. Naar twee anderen werd sindsdien nog gezocht. Een van hen, een 19-jarige man, werd begin januari al gearresteerd. De laatste verdachte, een man van 27, meldde zich woensdag op het politiebureau. Beide verdachten zitten nog vast.