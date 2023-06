Mogelijk explosief gevonden bij restaurant aan Kanaalstraat in Utrecht; politie is op zoek naar getuigen

Bij een restaurant aan de Kanaalstraat in Utrecht is donderdagochtend een mogelijk explosief aangetroffen. De Explosieve Opruimingsdienst Defensie (EOD) was ter plaatse om het projectiel af te voeren.

De eerste melding over het mogelijke explosief kwam rond 07.45 uur binnen bij de hulpdiensten. De EOD kwam ter plaatse en deed onderzoek naar het mogelijke explosief op de deur van het restaurant. Het projectiel is door hen afgevoerd.

De Kanaalstraat was enige tijd vanaf de Lombokstraat in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer, maar is inmiddels weer open.

De Utrechtse recherche is een onderzoek gestart en is op zoek naar getuigen en camerabeelden uit de omgeving. Die kunnen telefonisch of via het tipformulier worden gedeeld met de recherche.