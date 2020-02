Ook in hoger beroep 18 jaar cel voor Mimoun H. na doden vrouw

De 72-jarige Mimoun H. is ook in hoger beroep veroordeeld tot 18 jaar cel. Hij doodde zijn vrouw in hun flat in Utrecht op 21 juni 2018 waarna hij de woning in brand stak. Tijdens de brand aan de Marshalllaan liep ook een politieagent zwaar lichamelijk letsel op.

De Utrechter kreeg in juli vorig jaar ook al 18 jaar cel opgelegd en daar is de rechter bij het gerechtshof in Arnhem het mee eens. De verdachte heeft zijn vrouw meerdere keren neergestoken waarop hij het appartement in de brand heeft gestoken met behulp van benzine.

De gealarmeerde politie was voor de brandweer aanwezig. Tijdens de brand hebben agenten de flat geëvacueerd. Eén agent, Zefanja Engberts, werd in het trappenhuis overvallen door de sterke rookontwikkeling waardoor hij besloot een raam te forceren en uit dat raam te springen. Hij kwam toen op een afdakje terecht en raakte daarbij zwaargewond.

Dit rekent de rechter Mimoun H. ook aan. De agent blijft de rest van zijn leven beperkingen hebben en eiste daarom een schadevergoeding. De rechter bepaalde dat de verdachte 13.500 euro moet betalen.