Politie ‘dringend’ op zoek naar getuigen van ernstige mishandeling op Rijnlaan in Utrecht

De politie zegt ‘dringend’ op zoek te zijn naar getuigen van een ‘ernstige’ mishandeling in Utrecht. Het incident gebeurde op vrijdag 11 februari op de kruising van de Rijnlaan en de Balijelaan.

Op die dag stak rond 19.00 uur een 37-jarige man te voet de Rijnlaan over ter hoogte van de verkeerslichten. Volgens de politie stond het licht voor hem op groen. Terwijl hij oversteekt werd hij afgesneden door een auto en bijna aangereden.

De man tikte daarop op het raam van het voertuig, waardoor de bestuurder agressief werd, uit zijn auto stapte en achter de man aanrende. De automobilist gaf op een zeker moment een klap op het achterhoofd van het slachtoffer, waardoor de man op straat viel.

Excuses

De agressieve automobilist schopte de man vervolgens nog een paar in het gezicht en in zijn buik, en eiste excuses. Daarna gaf hij nog een klap tegen het hoofd en vervolgens besloot hij te vertrekken.

De politie is nu op zoek naar getuigen van de mishandeling en naar andere informatie zoals camerabeelden. Op de website van de politie is het signalement van de verdachte te lezen.

