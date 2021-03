Slachtoffer van mishandeling Koppestokstraat heeft waarschijnlijk blijvend letsel

De 48-jarige man die vorige week woensdag zwaar werd mishandeld op de Koppestokstraat in Utrecht is volgens de politie mogelijk slachtoffer van een verkeersruzie. Een politiewoordvoerder zei dinsdag in de uitzending van Opsporing Verzocht dat hij nog altijd in coma wordt gehouden en waarschijnlijk blijvend letsel aan het incident overhoudt.

Getuigen zagen vorige week woensdag dat het slachtoffer van een automobilist een klap of duw kreeg waardoor hij op de grond viel. Even daarvoor stond de auto stil op de Adriaan van Bergenstraat, waar de bestuurder contact had met een voetganger. Ze verplaatsten zich daarna allebei naar de Koppestokstraat, waar rond 20.00 uur het slachtoffer is gevonden.

De man was niet aanspreekbaar en is met ernstig hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie was onbekend wie het slachtoffer is, maar dankzij tipgevers werd duidelijk dat het gaat om een 48-jarige Utrechter uit de Geuzenwijk. De politie heeft naar eigen zeggen nauw contact met zijn familie.

Blijvend letsel

In de uitzending van Opsporing Verzocht bleek dat het nog altijd niet goed gaat met het slachtoffer. Politiewoordvoerder Maren Wonder zei in de uitzending dat hij nog niet bij kennis is geweest en in coma wordt gehouden. “Hij heeft een schedelbasisfractuur en houdt zeer waarschijnlijk blijvend letsel over aan het incident.”

De politie vraagt getuigen opnieuw om zich te melden. Ook mensen die in de buurt wonen en beelden hebben via bijvoorbeeld een deurbelcamera kunnen zich melden bij de politie. De politie heeft ook een signalement van de verdachte verspreid. Hij is nog niet aangehouden.