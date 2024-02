Tijdelijke camera’s bij Hieronymusplantsoen in Utrecht vanwege toenemende overlast van verslaafden

Vanwege diverse meldingen van overlast heeft de gemeente twee camera’s geplaatst die het Hieronymusplantsoen in de gaten houden. De nieuwe maatregel moet zorgen dat de criminaliteit en overlast van met name verslaafden vermindert. Het is de bedoeling dat de camera’s na een half jaar weer worden verwijderd.



Het Lucasbolwerk en het nabijgelegen Hieronymusplantsoen zijn al langer een punt van aandacht vanwege de grote groep drugsgebruikers en alcoholisten die er verblijven. In het verleden zijn er meerdere stappen ondernomen om het probleem in te perken. Zo is het mogelijk om verblijfsontzettingen op te leggen en geldt er sinds augustus van het afgelopen jaar een verbod op harddrugsgebruik. Tot op heden heeft nog niks het gewenste resultaat opgeleverd. De plaatsing van camera’s is de meest recente actie om overlast tegen te gaan.

Persoonsgerichte aanpak

Los van de camera’s is er ook een brede aanpak vanuit handhaving en zorgpartijen. Zo schrijft de gemeente in een wijkbericht: “Met een persoonsgerichte aanpak wordt per persoon bepaald hoe deze naar andere locaties geleid kan worden en hoe overlastgevend gedrag kan stoppen. Betrokken zorginstellingen spreken hun cliënten aan op de overlast en het drugsgebruik. Ook veldwerkers spreken de doelgroep aan op hun gedrag. Dit heeft in verschillende casussen al geleid tot een mooi resultaat.” Of de nieuwe meldingen komen doordat de groep gebruikers is gegroeid of dat het om aanhoudende overlast gaat, is niet bekend.

Omwonenden van het plantsoen hoeven zich volgens de gemeente geen zorgen te maken om de privacy. De camerabeelden zijn namelijk beveiligd met software die een grijs vlak over de woningen legt. Op die manier zijn de huizen niet zichtbaar. De beelden worden daarnaast alleen bekeken onder politieaansturing. Na 28 dagen worden de beelden automatisch verwijderd.