Verblijfsontzegging op onder meer Lucasbolwerk in Utrecht kan half jaar langer om overlast tegen te gaan

Het blijft een half jaar langer mogelijk om verblijfsontzeggingen op te leggen op het Lucasbolwerk en Hieronymusplantsoen. Burgemeester Sharon Dijksma schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat dit tot 1 juni volgend jaar kan. De reden hiervoor is om de overlast op deze plekken onder controle te krijgen.

“Het betekent eveneens een continuering van de inzet van zowel het er-op-af team als politie en THOR”, zegt Dijksma. “We zien effect van de ingezette maatregelen, maar het is te vroeg om deze af te bouwen. Een langdurige inzet is nodig om de overlastsituatie verder onder controle te krijgen.”

Sinds 1 augustus geldt er in Utrecht een verbod op harddrugsgebruik op straat. De reden voor het verbod was de groeiende overlast veroorzaakt door een groep mensen in de binnenstad, maar ook in andere wijken van Utrecht, waarvan een deel met verslavingsproblematiek kampt. Het ging vooral om het Lucasbolwerk, de Mineurslaan en in het Hieronymusplantsoen.

Afname

“Sinds een paar maanden is zichtbaar dat de omvang van de groep gebruikers is afgenomen”, schrijft de burgemeester. “De eerste helft van dit jaar leidde diverse maatregelen op het gebied van zorg en handhaving nog niet tot een gewenste afname. De groep gebruikers nam met name toe door personen van buiten Utrecht.”

Die diverse maatregelen zijn onder meer het harddrugsverbod, en het er-op-af team, maar ook het opleggen van verblijfsopzeggingen. Personen die in dat gebied de openbare orde verstoren, krijgen gelijk een verbod om in het gebied te komen. Hoelang het verbod duurt, hangt af van hoe vaak iemand de openbare orde verstoort.

Bekende gebruikers

Dijksma meldt dat er nu nog een groep van zo’n 25 tot 30 personen, van “hoofdzakelijk in Utrecht bekende gebruikers” zijn overgebleven. De groep bestond uit ongeveer 120 mensen.

“Deze groep laat zich moeilijk toe- of terugleiden naar zorg en blijft voornamelijk samenkomen bij het Hieronymusplantsoen, park Lepelenburg en het Lucasbolwerk.”

Omwonenden en ondernemers verzochten om de maatregelen nog niet af te schalen en dat gebeurt dus ook niet. Verder merken de zorgpartijen “dat de verblijfsontzeggingen helpen om gebruikers binnen te krijgen”.