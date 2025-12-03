Twee Utrechters veroordeeld voor gewapende overval op ALDI aan de Amsterdamsestraatweg

De twee Utrechters van 20 en 23 jaar die werden verdacht van een gewapende overval op de ALDI aan de Amsterdamsestraatweg zijn veroordeeld. Beide mannen hoeven niet terug de gevangenis in, maar krijgen een voorwaardelijke gevangenisstraf van bijna tien maanden en een taakstraf van 240 uur. De 23-jarige man krijgt daarnaast een contactverbod met zijn medeverdachte.

Tijdens de overval op 21 juni 2024 werden twee medewerkers bedreigd met een mes en probeerden de daders hen vast te binden. Diezelfde avond speelde het Nederlands elftal een EK-wedstrijd tegen Frankrijk. Eén van de medewerkers herkende de 20-jarige verdachte als een oud-collega. De verdachte verklaarde dat hij die avond uit wraak handelde.

Eis en verdediging

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste tegen beide mannen een taakstraf van 240 uur, een contactverbod en een gevangenisstraf van één jaar, met aftrek van het voorarrest. De resterende dagen – 293 en 294 – werden voorwaardelijk geëist.

De advocaat van de 23-jarige verdachte pleitte voor vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De 20-jarige verdachte had al bekend en zijn advocaat betwistte het bewijs dan ook niet. Wel stelde hij dat er geen sprake was van zwaar geweld, omdat de medewerkers geen serieuze verwondingen opliepen en de overval slechts enkele minuten duurde.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank volgt de eis van de officier van justitie. Hoewel de mannen niet opnieuw de gevangenis in hoeven, rekent de rechtbank het hen zwaar aan dat er sprake was van een ernstig feit. Daarom krijgen zij een taakstraf van 240 uur. Over de 20-jarige verdachte zegt de rechtbank: “De verdachte stond niet stil bij de gevolgen van zijn daden. Hij heeft enkel gedacht aan het nemen van wraak op de ALDI, omdat hij tegen zijn zin in is overgeplaatst naar een andere vestiging, terwijl zijn mededaders uit waren op geldelijk gewin.”

De 23-jarige medeverdachte wordt eveneens veroordeeld. Volgens de rechtbank is zijn betrokkenheid wettig en overtuigend bewezen op basis van camerabeelden, telefoonlocatiegegevens en getapte gesprekken.

De rechtbank benadrukt dat beide mannen nog jong zijn en geen strafblad hebben. Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zou hun positieve ontwikkeling doorkruisen. Daarom krijgen ze een voorwaardelijke celstraf en de kans om aan zichzelf te werken.