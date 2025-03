Utrechtse serieverkrachter mag nog niet van gevangenis naar beschermd wonen

De Utrechtse serieverkrachter mag van de rechter niet de overstap maken van de gevangenis naar beschermd wonen. Dit betekent dat hij de komende zes maanden vast blijft zitten. Dat heeft de rechter dinsdag bepaald.

Gerard T., beter bekend als de Utrechtse serieverkrachter, zit sinds 2014 vast en is in hoger beroep veroordeeld tot de maximale gevangenisstraf van 16 jaar. Voor de verdachte geldt nog de regeling dat hij na het uitzitten van twee derde van zijn straf, voorwaardelijk vrijkomt. Het Openbaar Ministerie (OM) bepaalt daarbij wel de voorwaarden.

zit momenteel in een Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC). Zowel het centrum als de reclassering vinden een overstap naar beschermd wonen te groot. “Daarom wordt als volgende stap een opname in een forensisch psychiatrische kliniek (FPK) geadviseerd”, schrijft de rechtbank Midden-Nederland. “Omdat er echter nog geen plek gevonden is in een FPK, wil het Openbaar Ministerie dat de man een half jaar langer in het PPC blijft.”

Risicofactoren



De rechtbank zegt het ‘van groot belang’ te vinden dat de veiligheid voldoende is gewaarborgd als T. terugkeert naar de maatschappij, maar er spelen op dit moment nog ‘risicofactoren’ bij de man. “Zoals zijn persoonlijkheidsstoornis, impulsiviteit en de manier waarop hij zelf kijkt naar de strafbare feiten waarvoor hij is veroordeeld”, aldus de rechtbank.

De rechter is tot slot van mening dat T. re-integreert in een omgeving met veel begeleiding, waarbinnen vrijheden stapsgewijs en met voldoende toezicht worden opgebouwd.