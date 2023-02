‘Voetballer Mohamed Ihattaren aangehouden; huis in Utrechtse wijk Vleuten doorzocht’

De politie heeft maandagochtend het huis van voetballer Mohamed Ihattaren in Vleuten in Utrecht doorzocht. Dat meldt de NOS maandag op basis van bronnen. Ihattaren zou zondag in Amsterdam zijn opgepakt na ‘een conflict in de relationele sfeer’.

De politie wil alleen bevestigen dat zondag een 21-jarige man uit Utrecht is aangehouden en dat maandagochtend zijn huis in Vleuten is doorzocht. De verdachte wordt verhoord en zit nog vast.

Mohamed Ihattaren was de afgelopen maanden vaker in het nieuws. Bij Ajax, dat de voetballer had gehuurd van de Italiaanse club Juventus, zou Ihattaren zich een tijd niet hebben kunnen laten zien vanwege vermeende bedreigingen uit het criminele circuit. Eind november werd de voetballer zelf gearresteerd vanwege bedreiging.

In de nacht van 25 op 26 september 2022 werd Ihattarens Porsche Panamera in Kanaleneiland in brand gestoken. Ook op voetbalgebied gaat het Ihattaren niet voor de wind. Ajax had de voetballer gehuurd van de Italiaanse club Juventus, maar besloot eind vorig jaar de huurovereenkomst te beëindigen. Ihattaren zou terug moeten keren naar Juventus, maar hoe zijn voetbalcarrière verdergaat is onzeker.