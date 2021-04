14 nieuwe Stolpersteine in Utrechtse wijk Oog in Al

In de Utrechtse wijk Oog in Al worden op dinsdag 19 april opnieuw Stolpersteine geplaatst op gedenkwaardige plekken. Stolpersteine zijn messing steentjes met namen van hen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd of zijn vermoord.

De Stolpersteine zorgen, naast een tastbare en blijvende herinnering, voor bewustwording. Initiatiefneemster, filmmaker en wijkbewoonster Inge Eijsenga zorgde samen met Gijs Bannink, in 2018 en 2020 ook voor de plaatsing van de stenen in Oog in Al.

Naast de 8 stenen die in 2018, en de 24 steentjes die in 2020 geplaatst zijn, komt het totaal aantal Stolpersteine in Oog in Al op 46. De stenen worden geplaatst door groep 7 leerlingen van de Dominicus school te Oog in Al.

Tijdens de opnames van een film over Oog in Al tijdens de Tweede Wereldoorlog, sprak Eijsenga met vele wijkbewoners en stuitte op de hoeveelheid weggevoerde mensen en hun persoonlijke verhalen. De behoefte om de herinneringen levend te houden, maar ook om de niet vanzelfsprekendheid van vrijheid blijvend onder de aandacht te brengen, maakte mede dat Inge tot het initiatief van Stolpersteine in Oog in Al kwam.