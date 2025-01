Beton-T in Utrecht neemt allerlei maatregelen om geluidsoverlast te beperken, maar is het genoeg?

Omwonenden van Beton-T in de Merwedekanaalzone in Utrecht zijn een petitie gestart omdat zij naar eigen zeggen veel geluidsoverlast ervaren. Het evenemententerrein heeft allerlei maatregelen genomen en de wethouder zei donderdag in het vragenuur dat de normen niet worden overschreden, en dat er geen middelen meer zijn om verdere aanpassingen te doen. Het is dus de vraag of de problemen voor de bewoners worden opgelost.

De lokale fracties van het CDA, Utrecht Solidair, UtrechtNu! en de ChristenUnie hebben de kwestie donderdagavond aangekaart tijdens het vragenuur in de gemeenteraad. De partijen wezen daarbij onder meer op de petitie van de omwonenden, die inmiddels door bijna 290 mensen is ondertekend.

“De inwoners geven aan dat zij voorstander zijn van kleinschalige activiteiten op het plein en dat dit natuurlijk ook prima de levendigheid vergroot. In die zin is het echt iets moois voor de buurt, waarvan veel mensen ook blij zijn dat het er is. Echter, er schijnen ook grote events (zogenaamd L- en XL-events) met veel geluidsoverlast plaats te vinden. Er is een groot aantal handtekeningen in zeer korte tijd verzameld”, schrijven de fracties.

Maatregelen

Wethouder Eva Oosters zei donderdagavond dat de zorgen van omwonenden bekend zijn bij de gemeente en dat met beide partijen is gesproken. In een van die gesprekken heeft Beton-T aangegeven al een aantal maatregelen te hebben genomen. Zo is er bijvoorbeeld een geluidswerende wal gekomen en ook is de positie van de speakers veranderd. Daarbij gaf de stichting aan niet over de middelen te beschikken om nog meer aanpassingen te doen.

“We onderzoek samen met hen welke mogelijkheden er nog zijn om als gemeente de inrichting van de openbare ruimte aan te passen om de ervaren geluidsoverlast voor omwonenden verder te beperken, maar daarvoor zijn op dit moment nog geen middelen begroot”, aldus de wethouder.

Normen

Ook zei Oosters dat er per jaar twaalf grotere evenementen plaatsvinden op het terrein en dat uit verschillende metingen is gebleken dat het geluid binnen de gestelde normen blijft. “Zo is het afgelopen jaar bij vijf van de zes evenementen een geluidsmeting verricht en bij al deze metingen werd aan de maximale geluidsnorm voldaan.”

Tot slot zei de wethouder het volgende: “We vinden het belangrijk dat evenementen mogelijk zijn in de stad en soms zijn die locaties dichtbij woningen. Door de verdichting van de stad staan de locaties voor evenementen onder druk. Beton-T, als experimenteel stadsplein, met ruimte voor evenementen, past binnen onze ambities om van de Merwedekanaalzone een levendige en leefbare stadswijk te maken.”