Bevrijdingsfestival Utrecht na twee jaar weer met publiek in Park Transwijk

Bevrijdingsfestival Utrecht gaat dit jaar na twee alternatieve edities weer door met publiek. Na een online programma vorig jaar vanwege de coronamaatregelen, vindt het festival op 5 mei dit jaar weer in Park Transwijk plaats. Met onder meer een optreden van de rapper, acteur en cabaretier Fresku.

Afgelopen editie werd het online programma uitgezonden vanuit TivoliVredenburg, maar in mei is er weer publiek welkom bij het gratis festival. In totaal zijn er veertien Bevrijdingsfestivals door heel het land. Naast allerlei optredens, zijn er ook inhoudelijke activiteiten. Op alle festivals vinden Vrijheidscolleges plaats en worden er Vrijheidsmaaltijden georganiseerd. Ook is er aandacht voor de situatie in Oekraïne.

De festivals staan jaarlijks stil bij het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat. “Daarnaast is 5 mei ook een dag om ons te realiseren dat vrijheid kwetsbaar is”, schrijft de organisatie. “Dat er nu wereldwijd duizenden mensen de straat op gaan om zich uit te spreken tegen de oorlog, bevestigt de kracht van solidariteit en het belang van een open democratische samenleving.”

‘Zonder oordelen’

De Ambassadeurs van de Vrijheid Suzan & Freek treden op 5 mei op in Haarlem, Flevoland, Drenthe en Friesland. Duncan Laurence treedt op in Brabant, Zuid-Holland, Zeeland en Limburg. Donnie gaat naar Overijssel, Groningen, Gelderland en Brabant en Fresku zal optreden in Utrecht, Den Haag en Amsterdam.

Artikel loopt door onder de afbeelding

“Vrijheid is alles voor ons, we moeten niet vergeten hoe fragiel en waardevol dat is”, zegt de rapper. “Ik kan me helemaal vinden in het thema van deze dag: elkaar aankijken, zonder oordelen. Iedereen heeft tegenwoordig gelijk een mening; het voelt alsof je kleur moet bekennen, er is geen ruimte voor nuance. Laten we juist kijken waar we elkaar wél kunnen vinden.”

In alle veertien festivalsteden wordt op 5 mei het Vrijheidsvuur aangestoken als startsein voor de festiviteiten. Ieder jaar trekken de festivals in totaal meer dan één miljoen bezoekers.

Wil jij DUIC steunen en een prachtig boek met de beste fotografie en verhalen van Utrecht in 2021 ontvangen? Voor 24,95 euro is DUIC in 2021 te bestellen en daarmee steun je direct onze journalistieke werkzaamheden.