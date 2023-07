Bijzondere vondst in kringloopwinkel: 19e-eeuwse huisbijbel van de Domkerk in Utrecht

Leden van de Domkerk zijn blij verrast als een 191 jaar oude bijbel – waarvan ze niet eens wisten dat het vermist was – wordt terug gevonden in een kringloopwinkel in Den Haag. Het boek is financieel gezien misschien niet meer zoveel waard, maar heeft wel een bijzondere emotionele waarde.

De bijbel uit 1832 werd gevonden door Stefan van Mierlo, voorzitter van Stichting SaveTheBook, een stichting die boeken van cultuurhistorisch belang door wil geven aan volgende generaties. “Ik vind dat het boek terug moet naar de juiste plek”, laat Van Mierlo weten.

De inmiddels 769 jaar oude Domkerk heeft al een hoop waardevolle schatten verzameld, maar de meeste hiervan liggen in musea. Het bestuur van de kerk is dan ook erg blij weer een historisch voorwerp in handen te mogen krijgen. “Vroeger bestonden veel van dit soort huisbijbels, maar we hebben er niet één meer in eigen bezit”, laat Bram Schriever, hoofd communicatie van de kerk weten.

Aanstaande woensdag zal Stefan van Mierlo het boek officieel overhandigen aan ds. Willem Roskam, predikant van de Domkerk, die ook erg enthousiast reageerde op de vondst. Het bestuur van de kerk weet nog niet zeker wat ze met de bijbel gaan doen, maar denkt erover het tentoon te stellen in hun eigen boekenafdeling. Eén ding is zeker; het boek zal in ieder geval niet opnieuw in een kringloopwinkel belanden.