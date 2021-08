Boekenkast JanIsDeMan genomineerd voor Favoriete Buitenkunstwerk NPO Radio 4

De boekenkast van de Utrechtse graffitiartiest JanIsDeMan maakt kans op de titel Favoriete Buitenkunstwerk van Regio Midden, een verkiezing die in het leven is geroepen door NPO Radio 4. De muurschildering van zo’n 10 meter hoog siert de gevel op de hoek van de Mimosastraat en de Amsterdamsestraatweg.

Het radioprogramma De Ochtend van 4, elke dag te horen tussen 07.00 uur en 09.00 uur, organiseert de kunstwerkverkiezing. Elke week staat een andere regio centraal waar ‘het mooiste kunstwerk in de openbare ruimte’ wordt verkozen. Deze week is dat regio midden (Utrecht en Flevoland).

Luisteraars konden kunstwerken aanbevelen. Anna Groot uit Utrecht, zelf neerlandica, droeg de Utrechtse boekenkast aan. Altijd als ze haar zoon bezoekt, fietst ze langs de schildering, vertelt ze op de site van de radiozender.

Gewoon buiten

Haar zoon is een enorme lezer. “Dit kunstwerk vormt een prachtige schakel tussen hem en mij”, zegt Anna. “En steeds als ik terugfiets naar huis, zie ik hem weer voor me: verdiept in een boek. Ik word er altijd heel erg blij van.”

“De verkiezing komt voort uit de coronatijd, toen de musea maandenlang gedwongen dicht waren en het flink behelpen was voor kunstliefhebbers”, schrijft Radio 4. Presentator Niels Heithuis riep luisteraars daarom op om te vertellen over kunstwerken die gewoon buiten te zien zijn.

Lievelingsboek

De Utrechtse kunstenaars JanIsDeMan en Deef Feed maakten de schildering meer dan twee jaar geleden. Ruim een week waren ze ermee bezig. De muurschildering laat dus een gigantische boekenkast zien.

De twee graffitikunstenaars spraken voordat ze in 2019 aan de slag gingen verschillende bewoners en die waren enthousiast. “We hebben buurtbewoners gevraagd wat hun lievelingsboek is en deze in de boekenkast geschilderd.”

Stemmen kan tot morgen 12.00 uur, zaterdag 14 augustus. Zondag om 08.45 uur wordt bekend of de muurschildering de meeste stemmen heeft gekregen.