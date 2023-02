Burgemeester Dijksma steunt bedreigde Utrechtse schrijver Pim Lammers: ‘Creatieve vrijheid is een groot goed’

Na de boekenwereld heeft nu ook burgemeester Sharon Dijksma haar steun uitgesproken voor de Utrechtse schrijver Pim Lammers. Lammers ontving doodsbedreigingen vanwege een verhaal dat hij in 2015 schreef en besloot zich vervolgens terug te trekken als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht.

Tijdens het vragenuur werd het college van B&W door een groot deel van de Utrechtse gemeenteraad gevraagd om zich uit te spreken tegen de bedreigingen. Burgemeester Sharon Dijksma twijfelde niet om dat te doen. “Ik vind het een zeer te betreuren gang van zaken dat iemand die schrijver is zich genoodzaakt voelt om zich terug te trekken. Creatieve vrijheid is inderdaad een groot goed en dat moet verdedigd worden”, zei Dijksma.

“Dat betekent dan ook dat wij niet met elkaar mogen zwijgen. (…) Ik zou me heel graag ook willen uitspreken tegen welke vorm van bedreiging dan ook. Of het nou online is of offline, bedreigingen komen op vele manieren bij mensen binnen en ze zijn over het algemeen allemaal even impactvol.” Dijksma noemde het daarnaast ‘verschrikkelijk’ dat er in de samenleving een toename van het aantal bedreigingen lijkt te zijn “en dat het daarmee ook een middel lijkt te worden om mensen te stoppen om goed werk te doen”.

Over de vormen van bescherming die Pim Lammers krijgt, kon de burgemeester geen uitspraken doen. “Onze veiligheidspartners, dat zijn in dit geval de politie en het Openbaar Ministerie, bepalen op basis van alle informatie die zij hebben welke maatregelen er nodig zijn. Ik kan u verzekeren dat ik daar ook persoonlijk bovenop zit. Want dit deugt gewoon niet. Laten we het maar zo vaststellen.”

Kinderboekenweekgedicht

Lammers werd door het CPNB gekozen als schrijver voor het Kinderboekenweekgedicht vanwege zijn kinderboeken, waarin hij vaak het thema ‘als kind jezelf kunnen zijn’ behandelt. Op sociale media kwam kritiek op de keuze, vanwege een verhaal voor volwassenen dat Lammers in 2015 schreef. Daarin beschrijft hij de relatie tussen een tienerjongen en zijn trainer.

Nadat Lammers doodsbedreigingen had ontvangen, besloot hij zich terug te trekken als schrijver van het Kinderboekenweekgedicht. “Een gedicht schrijven is mij geen doodsbedreigingen waard”, zei de schrijver tegen het CPNB. De boekenwereld schaarde zich massaal achter Lammers, met een paginagrote advertentie in de landelijke kranten. Ruim tweeduizend schrijvers, uitgevers en anderen ondertekenden de advertentie.