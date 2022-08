Culturele ontmoetingsplek De Voorkamer viert 5-jarig bestaan: ‘Prachtige vriendschappen ontstaan’

In een van de hoekpanden op de Kanaalstraat zit inmiddels al ruim vijf jaar De Voorkamer: een ontmoetingsplek voor en door nieuwkomers en Utrechters. Oprichters Pim van der Mijl en Shay Raviv willen zo bijdragen aan meer inclusie en betere integratie. Dat doen ze dus inmiddels al heel wat jaren, samen met hun diverse gemeenschap. ‘Vanaf dag één was het mooi in De Voorkamer.’

Arabische koffieceremonies, dansworkshops, muzikale optredens, storytellers en een homemade barbecue. Een kleine greep uit de festiviteiten die morgenmiddag staan te gebeuren bij De Nijverheid te ere van het jubileum van De Voorkamer.

Ook start er een nieuw project: Migrantours. Deze wandeltours door Lombok zijn voor een deel gemaakt, en worden begeleid, door mensen met een migratieachtergrond. Net zoals dat gebeurt bij rest van de activiteiten en projecten van De Voorkamer. Zo zijn er onder meer de wekelijkse taalcafés, spelletjes- en storytellingavonden en allerlei muziekevenementen.

Moeilijk loslaten

Oprichter Pim is heel blij met hoe het met De Voorkamer gaat. Hij begon er mee tijdens zijn studie, als afstudeerproject. Toen had hij niet verwacht dat het uiteindelijk ook zijn werk zou worden.

“Hoe meer ik er met anderen mee bezig was, hoe meer ik zag dat De Voorkamer onmisbaar werd voor onze community en hoe moeilijker het was om los te laten.” Van tevoren had hij niet durven dromen dat De Voorkamer zo zou groeien. “Onze locatie zelf is niet zo groot, maar er gebeurt enorm veel.”

‘Prachtige vriendschappen’

“Vanaf dag één was het mooi in De Voorkamer”, zegt Pim trots. “Veel mensen in onze community hebben een vluchtelingenachtergrond. Maar zo leer je ze niet kennen: je leert elkaar kennen aan de hand van je talenten, kennis en ervaring.”

Het idee achter De Voorkamer is dat integratie niet lukt door middel van ‘onpersoonlijke procedures en voorschriften’. Het gaat erom dat iemand het gevoel heeft dat hij of zij erbij hoort. “We geloven ook dat integratie van twee kanten moet komen, waarin mensen van elkaar leren. Een proces waarbij je op basis van gedeelde interesses en dromen bij elkaar komt, zodat er een gelijkwaardige relatie ontstaat.”

In de afgelopen jaren ontstonden er voor Pim ‘prachtige vriendschappen’ door De Voorkamer. “Die verrijken mijn leven enorm. Ook voor veel anderen die hier komen ontstaan er zulke vriendschappen.”

Morgenmiddag barst het jubileumfeest los. Vanaf 13:00 is er een gratis Migrantour in Lombok. Ook de festiviteiten bij De Nijverheid zijn voor iedereen gratis te bezoeken. Die beginnen vanaf 16.00 uur.