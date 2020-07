Curator Museum Catharijneconvent gaat een nacht als middeleeuwse kluizenaar doorbrengen

De Utrechtse Jacobikerk heeft naar eigen zeggen de laatst overgebleven kerkkluis van Nederland. De ruimte is al 500 jaar niet meer gebruikt, maar daar gaat nu verandering in komen.

Een kerkkluis is een kleine ruimte in een kerk waar een gelovige vroeger voor langere periode inging om dichter bij god te komen. In Nederland werd dit vooral tijdens de middeleeuwen gedaan.

De Utrechtse community ViaJacobi stelde de kluis met bijbehorende kapel weer open voor publiek. Lieke Wijnia, de curator van Museum Catharijneconvent, gaat van 22 op 23 juli zelfs een nacht doorbrengen in de kluis.

Logeren

Om te ervaren hoe het is om in zo’n kleine ruimte te leven, logeert Wijnia binnenkort in de oude kluis van 1,75 meter bij 1 meter. Dit doet zij op 22 juli, de feestdag van Maria Magdalena. Dit is voor haar tegelijkertijd een voorbereiding op de tentoonstelling van het Catherijneconvent.

De middeleeuwse kluizenaressen wilden net als Maria Magdelena dicht bij god leven. Zoals kluizenares Alyt Ponciaens, die in de middeleeuwen meer dan dertig jaar in de kluis van de Jacobikerk leefde. “In al die tijd heeft Alyt de kluis nooit verlaten. Alleen door het tralies van de kluis kon ze contact maken met de kerk en de buitenwereld”, zegt Marlies Kunst van ViaJacobi.

Ervaring

Wijnia vertelt dat haar verblijf in de kluis in het teken staat van Maria Magdalena. “Ze heeft zoveel verschillende gezichten, dat ze al eeuwenlang tot de verbeelding spreekt. Een van de gezichten van Maria Magdalena is dat ze als kluizenaar in de wildernis heeft geleefd. […] Daarom is het heel toepasselijk dat ik in de ViaKluis met deze tentoonstelling bezig mag zijn, om me beter in te kunnen leven in wat het betekent om een afgezonderd leven te leiden en misschien wel een glimp van die spirituele inspiratie op te vangen.” Via de socialemediakanalen van ViaJacobi en de website is haar verblijf te volgen.

ViaJacobi heeft de kluizenaarsruimte ook opengesteld voor Utrechters die in deze coronatijd op zoek zijn naar een rustige ruimte, om te kunnen werken of ontspannen. De ruimte is gratis te boeken.