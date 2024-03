De klokken gaan weer luiden in de tot sportschool omgebouwde Sint Gertrudiskerk in Utrecht

De klokken in de Sint Gertrudiskerk in Utrecht gaan weer luiden. De kerk werd in 2022 gesloten en is recent geopend als sportschool. De klokken zijn blijven hangen en dat betekent dat het Utrechts Klokkenluiders Gilde weer wekelijks het klokgelui door de straten kan laten klinken.

Elke zondag om 12.00 uur gaan leden van het gilde de drie klokken handmatig luiden. Hiermee heeft de Rivierenwijk eens per week het karakteristieke geluid van de Sint Gertrudiskerk terug. De kerk werd in 2022 uit de ‘goddelijke eredienst onttrokken’ waarna het gebouw te koop kwam staan.

Een ondernemer zag er wel wat in het kocht het gebouw om er een sportschool te open. Sporters kunnen zich omkleden in de biechthokjes, de kerkbankjes bieden een plek om tussen de oefeningen door te rusten en de oude kapel is nu een ‘recovery suite’ met sauna en ijsbad.

De nieuwe eigenaar wilde de sportschool inrichten ‘met eerbied voor de rijke geschiedenis van het pand’. Daar horen de klokken ook bij. Het luiden van de klokken gebeurt door aan touwen te trekken, dit gebeurt in de sportschool en kan dus bijgewoond worden.