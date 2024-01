De Sint Gertrudiskerk in Utrecht opent de deuren als sportschool

De voormalige Sint Gertrudiskerk op de Amaliadwarsstraat, die 2 jaar geleden te koop stond, opent de deuren als sportschool. Het wordt de derde vestiging van de COMMIT Health Club. Aankomend weekend gaat de sportschool in Rivierenwijk in Utrecht voor het eerst open, maar de officiële opening is in maart van dit jaar.

In 2018 kwam er na 94 jaar een einde aan de diensten in de Sint-Gertrudiskerk. De kerk werd ingewijd op de kerstnacht van 1924, nadat die in ongeveer een jaar tijd werd gebouwd. In 2021 kwam het gebouw op de markt voor de verkoop en herbestemming.

De Utrechtse ondernemer Arjan Konincks heeft al twee vestigingen van COMMIT, in Oog in Al en Leidsche Rijn. Daar komt nu Rivierenwijk bij. Het is in Utrecht voor het eerst dat een kerk omgebouwd is tot een sportschool. Het interieur van de historische kerk is aldus de sportclub zoveel mogelijk intact gehouden met bijvoorbeeld ‘biechthokjes die omgetoverd zijn tot kleedhokken’.

Vanaf maart 2024 kunnen leden sporten, in de sauna, het ijsbad, of naar de fysio. COMMIT richt zich als sportclub op het ‘hogere segment’. Aankomend weekend zijn er open dagen waarbij er rondleidingen worden gegeven en bezoekers met korting een abonnement kunnen afsluiten. Met het lidmaatschap kan men dan werken aan de fysieke gezondheid in het pand waar Utrechtse katholieken bijna honderd jaar werkten aan hun spirituele welzijn.