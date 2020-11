De leukste podcasts uit Utrecht, bekijk hier het overzicht

De populariteit van podcasts blijft maar groeien, zeker ten tijde van de pandemie is het een uitkomst voor musea en theaters die geen bezoekers meer mogen ontvangen. Ook in Utrecht zijn er verschillende makers bezig met radio via internet en wij selecteren graag een aantal mooie podcasts van Utrechtse makelij. Of je nu thuis aan het werk bent, in de keuken staat te kokkerellen of achteroverleunt in je luie stoel – een mooie podcast is nooit weg. De podcast zijn te vinden via Spotify, Soundcloud of andere aanbieders van podcasts.

Podcast Oud-Utrecht

In de podcast van Oud-Utrecht spreekt Arjan den Boer, publicist en auteur van het boek Vergeten Gebouwen, met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad. Tijdens deze gesprekken staan Utrechtse monumenten in het middelpunt. De historici leiden je rond langs en vertellen over hun fascinatie voor deze plaatsen of gebouwen. De podcast Oud-Utrecht is een productie van de gelijknamige vereniging, die de afgelopen jaren uitgroeide tot een club met meer dan 2000 leden. Deze historische vereniging heeft als doel om mensen meer bij te brengen over de geschiedenis, archeologie en monumentenzorg van Utrecht. En aan dat doel draagt deze podcast zeker bij.

Het Rampjaar

Niet 2020, maar 1672-1673 is het rampjaar dat het onderwerp van deze podcast vormt. Het Utrechts Archief en Theatergroep Aluin laten je kennismaken met dit woelige jaar. Historicus Floortje Tuinstra vertelt aan de hand van brieven, dagboekaantekeningen en pamfletten uit Het Utrechts Archief over deze heftige tijd voor de Utrechters uit de stad en provincie. De acteurs van Theatergroep Aluin vertolken zes persoonlijke verhalen van historische figuren uit deze rampzalige tijd. Het Rampjaar is een podcast die aansluit bij de gelijknamige expositie in het Utrechts Archief. Hier is ook een bijbehorende virtuele koetsrit bij te maken. Maar voor wie liever thuisblijft, is de podcast evengoed los te beluisteren.

De Grote Domtoren Podcast Show

De Domtoren zit voorlopig nog goed in de steigers, maar voor hen die het symbool van Utrecht te erg beginnen te missen is er de Grote Domtoren Podcast Show. In deze podcast nemen de Domtorengidsen Kathleen en Martijn je mee naar boven. Onderweg vertellen verschillende collega’s, deskundigen en bekende Utrechters de bijzonderste en opmerkelijkste verhalen over de trots van Utrecht. Zo gaat de eerste aflevering over de Utrechtse versie van Quasimodo; Joshua Wilds, oftewel de ‘dolle torenwachter’ was een aparte man die ten tijde van de achttiende eeuw in de Domtoren woonde. Andere sprekers zijn onder andere Domtorengids Glenn Zevenbergen en Maarten van Rossem.

Het Geheugen van Metaal Kathedraal

Nu een ecologische en culturele broedplaats, maar ooit was dit een katholieke kerk die later veranderde in een zijspan- en metaalfabriek. Sinds 2010 is Metaal Kathedraal een culturele en ecologische broedplaats. Van arme gelovigen tot joodse onderduikers en van bedrijvige wederopbouwers tot hedendaagse klimaatactivisten – de Metaal Kathedraal heeft allerlei uiteenlopende soorten mensen zien komen en gaan. In vier afleveringen vertelt de podcast ‘Het Geheugen van Metaal Kathedraal’ de verhalen van dit historische pand.

Light Snack in Dark Times

Ook het Utrechtse onafhankelijke magazine De Dakhaas had andere plannen voor dit jaar. Eigenlijk wilden ze een talkshow in de nieuwe bibliotheek op de Neude organiseren, met gasten en snacks. Maar omdat de coronacrisis roet in het eten gooide, kwamen de makers van De Dakhaas met deze mini-podcast. Light Snack in Dark Times werpt op een komische manier een utopische blik op de toekomst van de kunstensector ten tijde van deze pandemie. Want juist in isolatie kan je verlichting vinden in de kunsten. Of het nou muziek, literatuur of beeldende kunst is: kunst overwint alles. Dat is het motto van deze podcast. De verhalen zijn verwoord en op muziek gezet door lokale makers Lisa Weeda en BoterBoter.

Podcasts bij tentoonstelling De Ommuurde Stad

Eeuwenlang lag Utrecht verscholen achter zijn poorten, muren en torens. Het ritme van de poorten bepaalde dag en nacht. Als ’s avonds de waakklok in de Buurtoren werd geluid ten teken dat de poorten gingen sluiten, moesten mensen zich haasten om de stad te verlaten of juist binnen te gaan. Deze podcast van het Centraal Museum brengt je mee terug in de tijd, langs vele jaren van Utrechtse geschiedenis. Hierin vormt de Utrechtse stadsverdediging – van het eerste castellum tot de afbraak van de oude stadsmuren eind negentiende eeuw – het centrale onderwerp, aansluitend bij de huidige tentoonstelling in het museum.

Uitgesproken Brieven

De acteurs van Theater Utrecht lezen hartstochtelijke, beroemde, veelzeggende, hartverscheurende en vooral liefdevolle brieven voor. Zo leest actrice Claire Bender een brief voor van de Amerikaanse vliegenier en schrijfster Anne Morrow Lindbergh. Zij schreef de brief in 1944 aan haar man Charles Lindbergh, een luchtvaartpionier en de eerste piloot die non-stop over de Atlantische Oceaan vloog. Naast deze brief, zijn er nog vijf andere voorgelezen en online te beluisteren.

De Deense Detective

“Een Zweedse zangeres wordt vermoord in Amsterdam. Een Deense agent van Europol komt de Amsterdamse politiegelederen versterken. Maar de internationale roddelpers is al gearriveerd, de wildste complottheorieën doen de ronde en de autoriteiten maken zich vooral zorgen over het imago van de stad.” Dit is het onderwerp van het eerste seizoen van de luisterkrimi De Deense Detective. In dit muzikale hoorspel wordt de luisteraar meegenomen in het bizarre verhaal rondom het Eurovisie Songfestival. Het tweede seizoen is ook al te beluisteren en is minstens even spannend. De podcast is een productie van de omroep VPRO, maar een Utrechtse samenwerking van het Rosa Ensemble en Theater Kikker.

Binnenwerkjes

Deze podcast is de nieuwe productie van het theaterduo Rinske Bouwman en haar compagnon Inge Wannet. De coronacrisis schopte de planning voor hun theatervoorstellingen flink in de war. Daarom bedachten zij een alternatief: Binnenwerkjes. De afleveringen bestaan uit korte luistertheatervoorstellingen. Die gaan over van alles en nog wat, en je kunt ze op elk moment van de dag, op elke plek in huis beluisteren. Tijdens het wakker worden, kijkend uit het raam of liggend op de vloer. De ene keer zorgen ze voor verwondering, dan weer troost en af en toe een schaterlach.