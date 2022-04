Dit is het ontwerp voor het nieuwe Museum Catharijneconvent in Utrecht

KAAN Architecten gaat het ontwerp maken voor de verbouwing van Museum Catharijneconvent in Utrecht. De beoordelingscommissie waardeert het plan waarin het monument en de nieuwe architectuur elkaar versterken.

Museum Catharijneconvent liet in september vorig jaar weten op zoek te zijn naar een architect voor de verbouwing van het monumentale pand. De bezoekerscapaciteit moet namelijk opgeschroefd worden van 100.000 naar 160.000 mensen.

“De visie van KAAN Architecten is een schitterende vertaling van onze ambities en maakt het gebouw, dat zó verbonden is met de Utrechtse geschiedenis, onderdeel van de bezoekersbeleving”, zegt Marieke van Schijndel, directeur van het museum.

Kloostergebouw

Een belangrijk onderdeel van de verbouwing is de ontwikkeling van een nieuwe ruimte in het kloostergebouw. Deze wordt vormgegeven door tentoonstellingsontwerper OPERA Amsterdam, in samenwerking met content designbureau Studio Louter.

Op verschillende impressies is al een beeld te zien van hoe het museum er straks mogelijk uit komt te zien. Zo is er onder meer te zien dat er vanaf de Lange Nieuwstraat een deel van de gevel vernieuwt en bij de pandhof wordt deze stijl doorgetrokken.

Van Schijndel: “Met KAAN Architecten, OPERA Amsterdam en Studio Louter hebben we drie partijen aan boord met een grote staat van dienst. Samen met hen en al onze partners gaan we aan de slag om het museum nog mooier te maken.”