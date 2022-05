Donderdag start viering Utrecht 900 jaar, maar het programmaoverzicht rammelt nog

De viering van Utrecht 900 jaar stadsrechten gaat donderdag 2 juni beginnen. Nog een paar nachtjes slapen en dan is het zover, maar hoe laat die dag alle activiteiten gaan beginnen, en waar, dat is nog niet bekend. Het overzicht van activiteiten rammelt nog aan verschillende kanten.

De gemeente Utrecht heeft samen met Utrecht Marketing een website gelanceerd waarop het actuele programma te vinden is. Maar dat overzicht is een uitdaging, veel informatie ontbreekt nog of mensen moeten via andere websites verder naar informatie zoeken. Voor mensen die minder digitaalvaardig zijn is het daardoor een uitdaging om de informatie te vinden die ze zoeken. Er is meer dan een jaar toegewerkt naar de viering waarbij tientallen organisaties subsidies hebben ontvangen voor Utrecht 900 jaar. We pakten de agenda voor 2 juni, de opening van de viering van Utrecht 900 jaar, erbij.

Kensington

We weten dat Kensington die avond gaat optreden vanaf de Domtoren, wie naar die activiteit gaat in de agenda ziet echter geen tijd staan, of informatie voor mensen die graag komen luisteren. “Het programma met precieze tijden en locaties komt later op deze site”, staat er vrijdagmiddag nog.

Een andere activiteit die dag, volgens het officiële programma, is het concert Utrecht met recht van het Utrechts Kamerkoor. Ook hier staat niet vermeld waar dit is en hoe laat. Ook op de website van het Utrechts Kamerkoor zijn deze details nog niet te vinden.

De derde activiteit; De Domstad deelt uit. Op de aangewezen website van de gemeente staat dat tussen 12.00 en 15.00 uur in totaal negen restaurants de deuren openzetten om 900 hapjes gratis uit te delen. Welke restaurants? Dat staat er niet geschreven. Deze info is wel te vinden via andere websites, maar het staat dus niet op de officiële website van Utrecht 900 jaar.

Over de vierde publieke activiteit, de gratis toegang van musea is wel meer te vinden. Centraal Museum, Spoorwegmuseum, Museum Speelklok, de Domtoren, Catharijne Convent, het Utrechts Archief, Sonneborg en het Volksbuurtmuseum zijn 2 juni gratis te bezoeken.

Er zijn op 2 juni nog andere activiteiten, maar die zijn ook grotendeels niet publiekelijk toegankelijk.

Andere activiteiten

Bovenstaande evenementen zijn allemaal specifiek op 2 juni. In de loop van de maanden zijn er nog veel meer activiteiten. Maar wie via de zoekfunctie daar al specifieke momenten en locaties voor probeert te vinden, komt vaak bedrogen uit. Bij veel activiteiten die bijvoorbeeld van 2 juni tot en met 11 november, de laatste dag van de vieringen, plaatsvinden ontbreekt nog veel informatie. “Verdere informatie volgt nog”, staat er geschreven bij tal van activiteiten die volgens de agenda vanaf 2 juni beginnen.

De gemeente Utrecht laat weten dat er op dit moment nog gewerkt wordt aan de agendafunctie. Op hoofdlijnen is het programma bekend, maar inderdaad moeten precieze tijden en locaties nog veelal bekend worden gemaakt.