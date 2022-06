Duimalot tourt door wijken en langs scholen met Utrecht 900 Anthem ‘Freedom City’

De aftrap van de viering van Utrecht 900 jaar is begonnen en daarvoor tourt rapper Duimalot vandaag door verschillende wijken in de stad. Hij heeft een lied uitgebracht ter ere van de verjaardag van Utrecht met de titel Freedom City. Na Overvecht en Vleuten – De Meern wachtten tientallen kinderen hem op in Hoograven.

De zon scheen en de sfeer zat er goed in op het Tolsteegplantsoen. Het was niet het eerste optreden vandaag van de in Utrecht geboren Gary ‘Duimalot’ Gravenbeek maar de energie spatte er vanaf. Het was ook extra bijzonder voor Duimalot omdat hij mocht optreden voor leerlingen van zijn oude basisschool, de DaCostaschool. De leerlingen zongen volop mee en er werd weer flink gedanst. Na afloop was er taart voor de aanwezigen.

“Fucking lijp”, beschrijft Gary ‘Duimalot’ Gravenbeek zijn dag. “Ik ben in Utrecht geboren en getogen en om dan met muziek iets terug te kunnen geven aan de stad is voor mij heel waardevol.” Het lied Freedom City schreef Duimalot al een paar weken geleden en werd geadopteerd tot het officiële lied van de Utrecht 900 jaar-vieringen. Met teksten als ‘Negen barkie jaar zijn we een stad’ sluit het natuurlijk ook helemaal op de verjaardag van de stad.

Wethouder Klaas Verschuure was ook aanwezig om het optreden te bekijken. “Het is natuurlijk een hartstikke leuke dag; Utrecht heeft 900 jaar stadsrechten. Dat is wel een feestje waard, dat moeten we vieren. En dit is ook nog maar de aftrap want de komende maanden hebben we meer dan 200 evenementen.” Het zijn voor wethouder Verschuure ook nog bijzondere dagen want over niet al te lang treedt het nieuwe college aan en is Verschuur wethouder af. “Het is mooi dat we het met een feestje kunnen afsluiten.”