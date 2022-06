Eerste voetafdrukken gezet bij herinneringsboom in Utrechtse wijk Kanaleneiland

De eerste voetafdrukken zijn zaterdagochtend gezet bij de zogenoemde ‘herinneringsboom’ in Kanaleneiland. Uiteindelijk worden er dit jaar ruim 400 ‘voetstappen’ achtergelaten bij de tien lindebomen in alle Utrechtse wijken.

Deze herinneringsbomen zijn eerder dit jaar ter ere van het 900-jarig bestaan van de Utrechtse stadsrechten geplant. Bewoners van de tien wijken mochten daar een plek voor aanwijzen. In Kanaleneiland staat de lindeboom in de groenstrook vlakbij de Prins Clausbrug.

De Utrechtse kunstenaar Annabel Schouten heeft het project ‘Verbindingsboom’ bedacht. Het idee hiervan is dat bewoners rond de boom hun voetafdruk zetten in een laag beton. In Kanaleneiland was er plek voor meer dan 40 van zulke voetstappen. Volgend jaar kom er weer een ring omheen, met daarin weer de voetafdrukken van bewoners. Op deze manier ontstaan jaarringen rondom de linde.

Jaarringen

“Met mijn kunstwerk Verbindingsboom wilde ik een plek maken, waar je kunt stilstaan in je eigen voetstappen of die van een ander op een eerder moment”, zegt Schouten. De kunstenaar benadrukt met dit werk dat de stad steeds verandert, maar dat er plekken zijn om momenten met elkaar te herinneren.

De komende periode krijgen de andere bomen ook zulke jaarringen.