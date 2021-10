Gevelsteen ter ere van patriottenleider Pieter Quint Ondaatje onthuld bij Utrechts stadhuis

De gevelsteen ter ere van patriottenleider Pieter Quint Ondaatje (1758-1818) werd maandagmiddag onthuld aan de buitenmuur van het stadhuis in Utrecht. Daarbij was onder meer burgemeester Sharon Dijksma aanwezig.

Op 2 augustus 1786 zetten gewapende burgers het Utrechtse stadsbestuur af, waarna verkiezingen voor een nieuw bestuur werden uitgeschreven. Pieter Quint Ondaatje was een van de leiders van de patriottenbeweging en speelde een belangrijke rol in deze opstand. Hij wist mensen te mobiliseren om in opstand te komen, met als doel de invoering van een democratisch bestuur. Dat lukte in Utrecht in 1786.

Democratie

Utrecht was daarmee de eerste stad met een democratisch bestuur. Stadhouder Willem V nam kort daarna de macht weer over, dus de democratie was van korte duur. Ondanks dat werd de Utrechtse revolutie een voorbeeld voor veel opstandige bewegingen, zoals de Franse revolutionairen die drie jaar later de Bastille bestormden.

Tekst loopt door onder afbeelding

Ondaatje kwam uit het toenmalige Ceylon, wat nu Sri Lanka is, en had een Tamil vader en een Nederlandse moeder. Hij studeerde in Utrecht en was een van de weinige politici van kleur in die tijd.

Verwant

Eerder werd al bekend dat er een gevelsteen ter ere van Ondaatje zou komen en maandag werd het werk onthuld. Dat werd gedaan door burgemeester Dijksma en jonkheer H.G.A. Hooft. Hooft doet dit namens de schenker van de steen, Christopher Ondaatje, een 87-jarige Canadese zakenman en verwant van Pieter Quint Ondaatje.

Tegelijkertijd werd het boek Pieter Quint Ondaatje, Revolutieleider in Utrecht uitgegeven. Aan de burgemeester werd hiervan het eerste exemplaar overhandigd.