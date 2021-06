Herstel beplanting ecologische trap aan de singel vrijdag van start

De beplanting op de ecologische trap achter het Centraal Museum wordt vandaag en morgen teruggebracht. Het gaat om ruim duizend planten die in de 400 meter voegen van de trap en erlangs worden geplant. Het kunstwerk, de Vanishing Staircase, raakte eind april beschadigd toen een medewerker van de gemeente de planten per ongeluk wegbrandde.

Een deel van de planten herstelde, maar het grootste deel is niet meer terug gekomen, zegt bewonersgroep Vergroening Singel 030. Vrijwilligers van die groep plaatsen op 4 en 5 juni weer nieuwe beplanting op de ecologische trap. Ook Birthe Leemeijer, de ontwerper van het kunstwerk, en medewerkers van Culturele Zaken van de gemeente Utrecht helpen mee.

Het was de bedoeling dat de natuur in de loop van de jaren de trap zou overnemen. Aan de stenen zelf was geen schade door de brander. De vrijwilligers van Vergroening Singel 030 waren erg teleurgesteld dat de planten weg waren gebrand. “Drie jaar werk in vijftien minuten verwoest”, schreven ze op hun Facebook-pagina. De trap werd de afgelopen jaren onderhouden door vrijwilligers.

De gemeente zegde toe het herstel van de trap volledig te betalen. “Samen met alle betrokken partijen stellen we zo snel mogelijk een plan op voor de nieuwe, groene inrichting van de trap”, schreef wethouder Kees Diepeveen in een raadsbrief.

Verschillende habitats

De ecologen van Vergroening Singel 030 hebben ‘met enige moeite’ weer veel van de plantensoorten kunnen aanschaffen. “Deze zijn door gespecialiseerde bedrijven zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen opgekweekt en zijn gegarandeerd van inheemse oorsprong”, zegt de groep.

“De ecologen hebben de planten geselecteerd voor de acht verschillende habitats die op de trap zijn te onderscheiden. Deze grote verschillen in milieus maken dat de trap een enorme diversiteit aan begroeiing kan laten zien.”

De Verdwijnende Trap werd in 2018 geopend. De treden zijn gekanteld en maar moeilijk te bewandelen. Het kunstwerk is een folly: een bouwwerk dat met opzet nutteloos is en voornamelijk dient ter decoratie. Het initiatief voor een kunstwerk kwam vanuit een groep omwonenden die graag meer biodiversiteit in en langs de singel wilden.