Medewerker gemeente beschadigt ecologische trap door planten weg te branden

Een medewerker van de gemeente Utrecht heeft het kunstwerk, de Vanishing Staircase van Birthe Leemeijer, beschadigd. Met een brander brandde de medewerker op 22 april de planten in de voegen van de ecologische trap weg, terwijl die niet weg moesten. Het was de bedoeling dat de natuur in de loop van de jaren de trap zou overnemen. Aan de stenen zelf is verder geen schade.

“Drie jaar werk in vijftien minuten verwoest”, schrijft bewonersgroep Vergroening Singel op hun Facebook-pagina. De trap werd de afgelopen jaren door vrijwilligers onderhouden. “Vergroening Singel030 heeft besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar te proberen de vrijwilligers weer te motiveren om de trap te herstellen. De rekening daarvoor zal bij de gemeente worden neergelegd.”

De gemeente zegt inderdaad de nieuwe inrichting volledig te betalen. “Samen met alle betrokken partijen stellen we zo snel mogelijk een plan op voor de nieuwe, groene inrichting van de trap. Ook kijken we samen met de betrokkenen naar een toevoeging bij het kunstwerk om nog explicieter te maken dat het hier gaat om een kunstwerk met een groen element”, schrijft wethouder Kees Diepeveen in een raadsbrief.

Meer biodiversiteit

De Verdwijnende trap tussen de singel en het Centraal Museum werd in 2018 geopend. De treden zijn gekanteld en maar moeilijk te bewandelen. Het kunstwerk is een folly: een bouwwerk dat met opzet nutteloos is en voornamelijk dient ter decoratie. Het initiatief voor een kunstwerk kwam vanuit een groep omwonenden die graag meer biodiversiteit in en langs de singel wilden.

Ecologen zochten toen passende planten uit. Samen met de bewonersgroep en de kunstenaar plantten zij in 2018 het eerste groen. Verschillende vrijwilligers begeleidden de afgelopen jaren het vergroeningsproces en deden het onderhoud.